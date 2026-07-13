La portavoz del Gobierno: Rajoy ha metido a España "en un lío diplomático" con Francia

Saiz hizo estas declaraciones a los periodistas antes de participar en San Lorenzo de El Escorial (afueras de Madrid) en un curso de verano de la Universidad Complutense sobre inmigración.

La ministra fue preguntada por las manifestaciones de Rajoy, quien afirmó en una columna publicada por El Debate, tras la clasificación de la selección española de fútbol para las semifinales del Mundial y su próximo duelo contra Francia, que el equipo dirigido por Didier Deschamps tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

Saiz recordó que en los últimos días "lo que ha hecho el Partido Popular (PP, centroderecha) con nuestro principal país amigo y socio comercial, que es Francia, es vetar el Tratado de Amistad en el Senado" y ahora "estas declaraciones desafortunadas, racistas y xenófobas".

Añadió que las declaraciones de Rajoy "nos han metido en un pequeño lío diplomático y han merecido evidentemente que varios ministros franceses hayan dicho que estas son inadmisibles y racistas".

"Cuando el PP se quita la careta aflora ese racismo y esa xenofobia", abundó Elma Saiz.

La ministra recordó que España está "en un momento en el que acaba de concluir un importantísimo proceso de regularización extraordinaria con una campaña preciosa que lleva por título 'de dónde vienen, vienen de hacer país'".

"Esta es la política migratoria frente a mensajes racistas y xenófobos que parece que catalogan a los ciudadanos en diferentes categorías, la de un país abierto, próspero, en el que indudablemente la diversidad siempre es algo positivo", concluyó.

España y Francia se miden este martes en la primera semifinal del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá; un día después, Inglaterra y Argentina dirimirán quién disputa la final con el ganador del otro encuentro.