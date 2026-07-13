Ministro español dice a Rajoy que “en Mundial debe ganar el mejor" y "perder el racismo”

Rajoy publicó el pasado viernes un artículo en el que señalaba que “la selección francesa dispone de un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”, texto que ha desatado la reacción del Ejecutivo francés, que le ha acusado de racista y ha considerado sus afirmaciones inaceptables.

“Cuando uno no piensa lo que escribe, acaba escribiendo lo que piensa. Ha quedado retratado, ha metido la pata, ha recibido incluso la reprimenda del Gobierno francés”, declaró Torres este lunes a la prensa tras acudir a un desayuno informativo de la Agencia EFE y RTVE.

“Si lo que piensa es que no son franceses porque el color de su piel no es blanco, o porque son descendientes de personas que vivían en lugares que eran también de Francia, pues está tergiversando la historia y mostrando un pensamiento supremacista”, añadió.

“Que gane el mejor y que pierda el racismo. España tiene también jugadores que eran de otros países que ahora tienen nuestra nacionalidad; a mí me alegra que esa pluralidad suponga un avance”, añadió, lamentando “esa mentalidad mentecata”.