Mourinho arranca la pretemporada del Real Madrid con ocho jugadores disponibles

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ha condicionado el inicio del trabajo del técnico portugués, que trece años después de poner fin a su primera etapa en el conjunto blanco (2010-2013) volvió a ponerse al frente con buena parte de la plantilla todavía concentrada con sus respectivas selecciones.

Para esta primera jornada, Mourinho sólo pudo contar con Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Andriy Lunin, Gonzalo García, Franco Mastantuono y Raúl Asencio.

Militao, Rodrygo y Mendy también estuvieron presentes en la Ciudad Real Madrid para someterse a los reconocimientos médicos previos al comienzo de la pretemporada, aunque continuarán con sus respectivos procesos de recuperación al margen del grupo.

En los próximos días, el técnico portugués irá recuperando efectivos de forma escalonada. Los primeros en incorporarse serán los jugadores cuyas selecciones ya han concluido su participación en el Mundial: Bernardo Silva (Portugal), Fede Valverde (Uruguay), Arda Güler (Turquía), Thibaut Courtois (Bélgica), Antonio Rüdiger (Alemania), Brahim Díaz (Marruecos), Denzel Dumfries (Países Bajos) y Vinícius Júnior (Brasil).

Más tarde regresarán los futbolistas que aún siguen inmersos en el torneo y disputarán las semifinales esta semana: Jude Bellingham (Inglaterra), Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté (Francia) y Marc Cucurella (España).

Tras los reconocimientos médicos, los ocho jugadores disponibles completarán por la tarde la primera sesión de trabajo de la nueva etapa de Mourinho, que tratará de devolver al Real Madrid a la senda de los títulos después de dos temporadas sin levantar ninguno bajo la dirección de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa.

El conjunto blanco tiene programados por el momento dos encuentros amistosos antes del inicio del nuevo curso: frente al Fiorentina, el 1 de agosto en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria), y ante el Deportivo de La Coruña, el 12 de agosto en Riazor, con motivo de la 71ª edición del Trofeo Teresa Herrera. Ambos servirán al técnico portugués para perfilar el equipo con vistas a la temporada 2026-2027.