Clima
13 de julio de 2026 a la - 05:28

Meteorología: ¿cuánto frío hará en el inicio de la semana en Paraguay?

Paisaje urbano de Asunción con edificios altos y neblina al amanecer, creando una atmósfera tranquila.
Se espera neblina en las primeras horas del día. (Imagen de archivo)Kike Sosa

Las temperaturas volvieron a bajar durante el fin de semana y este lunes se registra un ambiente frío, con temperaturas por debajo de 10 grados centígrados en gran parte del país.

Por ABC Color

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos parcialmente nublados, vientos del sureste y neblina en las primeras horas, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Se esperan condiciones similares, con un ambiente estable y con bajas probabilidades de lluvias, durante la mayor parte de la semana.

Semana fría a cálida

Las temperaturas volvieron a bajar de manera notable luego de un breve periodo cálido al final de la semana pasada.

Lea más: Nivel del río Paraguay volvió a bajar en Asunción y otros puntos

Este lunes Asunción registraba 8 grados centígrados antes del amanecer y se esperan temperaturas mínimas de entre 6 y 7 grados a nivel nacional, con máximas entre 17 y 25 grados.

CiudadTemperatura mínima del viernesTemperatura máxima del viernes

Concepción

9 °C

21 °C

San Pedro

9 °C

20 °C

Caacupé

7 °C

18 °C

Villarrica

7 °C

18 °C

Coronel Oviedo

7 °C

18 °C

Caazapá

6 °C

17 °C

Encarnación

6 °C

17 °C

San Juan Bautista

6 °C

17 °C

Paraguarí

6 °C

18 °C

Ciudad del Este

7 °C

18 °C

Asunción

7 °C

19 °C

Pilar

6 °C

17 °C

Pedro Juan Caballero

8 °C

22 °C

Salto del Guairá

10 °C

19 ºC

Pozo Colorado

8 °C

21 °C

Fuerte Olimpo

13 °C

25 °C

Mariscal Estigarribia

10 °C

22 °C

El frío intenso persistiría mañana, martes. Sin embargo, a partir del miércoles volvería a registrarse un aumento importante de las temperaturas, con máximas cercanas a 30 grados en varias zonas.