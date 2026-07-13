Meteorología: ¿cuánto frío hará en el inicio de la semana en Paraguay?

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos parcialmente nublados, vientos del sureste y neblina en las primeras horas, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Se esperan condiciones similares, con un ambiente estable y con bajas probabilidades de lluvias, durante la mayor parte de la semana.

Semana fría a cálida

Las temperaturas volvieron a bajar de manera notable luego de un breve periodo cálido al final de la semana pasada.

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Este lunes Asunción registraba 8 grados centígrados antes del amanecer y se esperan temperaturas mínimas de entre 6 y 7 grados a nivel nacional, con máximas entre 17 y 25 grados.

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Ciudad Temperatura mínima del viernes Temperatura máxima del viernes Concepción 9 °C 21 °C San Pedro 9 °C 20 °C Caacupé 7 °C 18 °C Villarrica 7 °C 18 °C Coronel Oviedo 7 °C 18 °C Caazapá 6 °C 17 °C Encarnación 6 °C 17 °C San Juan Bautista 6 °C 17 °C Paraguarí 6 °C 18 °C Ciudad del Este 7 °C 18 °C Asunción 7 °C 19 °C Pilar 6 °C 17 °C Pedro Juan Caballero 8 °C 22 °C Salto del Guairá 10 °C 19 ºC Pozo Colorado 8 °C 21 °C Fuerte Olimpo 13 °C 25 °C Mariscal Estigarribia 10 °C 22 °C

El frío intenso persistiría mañana, martes. Sin embargo, a partir del miércoles volvería a registrarse un aumento importante de las temperaturas, con máximas cercanas a 30 grados en varias zonas.