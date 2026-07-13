Meteorología: ¿cuánto frío hará en el inicio de la semana en Paraguay?

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos parcialmente nublados, vientos del sureste y neblina en las primeras horas, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.
Se esperan condiciones similares, con un ambiente estable y con bajas probabilidades de lluvias, durante la mayor parte de la semana.
Semana fría a cálida
Las temperaturas volvieron a bajar de manera notable luego de un breve periodo cálido al final de la semana pasada.
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Este lunes Asunción registraba 8 grados centígrados antes del amanecer y se esperan temperaturas mínimas de entre 6 y 7 grados a nivel nacional, con máximas entre 17 y 25 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del viernes
|Temperatura máxima del viernes
Concepción
9 °C
21 °C
San Pedro
9 °C
20 °C
Caacupé
7 °C
18 °C
Villarrica
7 °C
18 °C
Coronel Oviedo
7 °C
18 °C
Caazapá
6 °C
17 °C
Encarnación
6 °C
17 °C
San Juan Bautista
6 °C
17 °C
Paraguarí
6 °C
18 °C
Ciudad del Este
7 °C
18 °C
Asunción
7 °C
19 °C
Pilar
6 °C
17 °C
Pedro Juan Caballero
8 °C
22 °C
Salto del Guairá
10 °C
19 ºC
Pozo Colorado
8 °C
21 °C
Fuerte Olimpo
13 °C
25 °C
Mariscal Estigarribia
10 °C
22 °C
El frío intenso persistiría mañana, martes. Sin embargo, a partir del miércoles volvería a registrarse un aumento importante de las temperaturas, con máximas cercanas a 30 grados en varias zonas.