¿Semifinales con 4 campeones? El espectáculo se repite por tercera vez

Una instancia semifinal compuesta exclusivamente por campeones es un acontecimiento casi extraordinario desde que se juega el Mundial de fútbol en 1930, pues desde entonces se ha repetido apenas dos veces, la última en 1990, es decir, hace 36 años.

En esa ocasión cruzaron sus caminos la Argentina de Diego Maradona con la anfitriona Italia del delantero Salvatore 'Toto' Schillaci, que comenzó ese torneo como suplente y se tornó figura a punta de goles.

La otra serie la libraron Alemania Occidental contra Inglaterra.

Desde esa edición 14 de la Copa del Mundo a hoy, la historia vuelve a poner frente a frente a Los Tres Leones de Harry Kane y Jude Bellingham con la Albiceleste de Lionel Messi y Lautaro Martínez, que juntos han marcado 10 de los 14 goles hasta los cuartos de final.

La primera vez que las semifinales de la Copa del Mundo reunieron a cuatro campeones ocurrió en la novena edición, jugada en 1970 en México, que también ha sido sede en 1986 y este año.

A las semifinales de 1970 llegó la constelación de estrellas encabezada por Pelé para chocar con la Uruguay de Ladislao Mazurkiewicz, uno de los mejores porteros; así como la Italia del ariete Luigi 'Gigi' Riva contra la Alemania de Gerd Müller.

El desenlace de México'70 produjo una alteración del equilibrio futbolístico en el mundo, pues a esas semifinales llegaron tres bicampeones: Brasil (1958 y 1962), Uruguay (1930 y 1950) e Italia (1934 y 1938). Apenas Alemania atesoraba entonces el título de 1954.

La Francia de Kylian Mbappé y la España de Lamine Yamal, reeditarán en el Mundial de Norteamérica un recordado choque en los octavos de final del Mundial de Alemania 2006, ganado el 27 de junio por el equipo liderado por Zinedine Zidane con un 3-1.

De ese partido poco debe recordar Mbappé, que por entonces tenía 8 años, y nada Yamal, que nació un año después, el 13 de julio de 2007.

Para Inglaterra el recuerdo del partido de cuartos de final del Mundial de 1986 con Argentina puede considerarse traumático, mientras para el mundillo del fútbol es auténticamente histórico.

Se remonta al 22 de junio de 1986 en el estadio Azteca.

En el minuto 51 del partido de cuartos de final, Maradona utilizó en un salto 'la mano de Dios' para empujar el balón al fondo de la portería de Peter Shilton sin que lo percibieran el árbitro ni sus asistentes, y pese a la protesta de los ingleses.

Cuatro minutos después el mismo Maradona ofreció 'el Gol del Siglo' al partir desde la mitad de la cancha hasta la puerta sin que pudieran detenerlo cinco rivales, ni el mismo guardameta.

Estadio de Wembley, 23 de julio de 1966. El choque de cuartos de final entre la selección anfitriona de ese Mundial y Argentina deparó uno de los incidentes más insólitos de su historia.

Antonio Ubaldo Rattín, uno de los ídolos de la historia de Boca Juniors, fue expulsado en el minuto 35 por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein, pero como entonces no existían las tarjetas, alegó que no entendía al central, exigió un intérprete y pidió explicaciones mientras exhibía su brazalete de capitán. El partido fue detenido y la confusión se extendió por unos diez minutos.

Mientras abandonaba la cancha, Rattín, quien falleció este 11 de julio a los 89 años de edad, estrujó una pequeña bandera británica y a continuación se sentó en la alfombra roja de la Reina Isabel II.

Tanta rebeldía obligó a la FIFA a buscar una solución creativa y definitiva para superar las barreras del idioma y así surgieron las tarjetas amarillas y rojas.

Para Lionel Messi, que en este Mundial se ha erigido como máximo goleador histórico de las copas con 21 hasta hoy, y provisionalmente lidera con 8, junto a Mbappé, la clasificación de artilleros, la de este miércoles será una semifinal especial en su carrera.

Aunque ya jugó dos, la de Brasil 2014 y la de Catar 2022, que a la postre conquistó la Albiceleste en una vibrante final con Francia, se enfrentará por primera vez con Inglaterra, tanto en partidos oficiales como amistosos.

Las 3 veces en que los semifinalistas han sido campeones producirá en el actual Mundial otro hecho sin precedentes: las selecciones que siguen en carrera son las que ocupan los primeros 4 puestos del ránking de la FIFA: Francia primero, Argentina en el segundo, España en el tercero e Inglaterra en el cuarto.