Socialistas franceses y españoles critican a Rajoy: "En el mismo equipo contra el racismo"

Los eurodiputados socialistas de ambos países incidieron en que las declaraciones son "indignas" de un exmandatario de un gran país europeo y señalaron que, aunque sus países sean rivales este martes en las semifinales del Mundial, juegan "en el mismo equipo" ante "el racismo, la xenofobia y todos los intentos de clasificar a la ciudadanía según el color de su piel".

"Afirmar que en la selección francesa 'no hay ningún francés' por el color de piel de algunos de sus jugadores (...) es la expresión de una concepción racista de la nación, que pretende decidir quién pertenece plenamente a un país en función de su nombre, su origen o su apariencia", criticaron ambas delegaciones en un comunicado conjunto.

Rajoy publicó el pasado viernes un artículo en el que señaló que “la selección francesa dispone de un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”, texto que ha desatado la reacción del Ejecutivo francés, que le ha acusado de racista y ha considerado sus afirmaciones inaceptables.

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, restó importancia a las palabras de Rajoy y dijo que son parte de una columna "sarcástica" escrita "sin mala intención".

"Nuestras naciones son, ante todo, comunidades de ciudadanos y de destino, fundadas en la igualdad de derechos, el sentimiento de pertenencia común y la voluntad de construir juntos un mismo futuro. Los jugadores de la selección francesa son franceses. Representan a su país y son motivo de orgullo para él, del mismo modo que los jugadores de la selección española representan a España en toda su diversidad", afirmaron los eurodiputados.

El comunicado criticó además los intentos de nacionalistas y la extrema derecha de "enfrentar a unos ciudadanos con otros y reducir la identidad nacional a una cuestión de color de piel" y urgieron a que no se les ceda "ni nuestras naciones, ni Europa, ni el fútbol".

"En la víspera del Francia-España, lo decimos juntos: que gane el mejor sobre el terreno de juego y que el racismo pierda en todas partes", concluyeron.