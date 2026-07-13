Xabi Alonso: "Palmer va a ser uno de los jugadores clave"

Palmer, que no entró en la convocatoria final de Thomas Tuchel para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, completó una temporada irregular con tres entrenadores diferentes (Enzo Maresca, Calum McFarlane y Liam Rosenior). Sus números bajaron de los 25 tantos en el curso 2023/24 a los 18 del 2024/25 hasta los 11 de la pasada campaña. Para Alonso, será un jugador importante bajo su mando.

"Desde el primer entrenamiento se aprecia que tiene un talento especial. No es fácil encontrar futbolistas así. Tiene una enorme calidad y sabe tomar la decisión correcta en el momento preciso", afirmó,

El entrenador español destacó además la actitud con la que ha encontrado al internacional inglés en sus primeros días de trabajo.

"Me alegra que haya llegado con buen humor y con la mentalidad adecuada para hacer una gran temporada. Tenemos ganas de sacar lo mejor de él y, si logramos construir un equipo sólido, va a ser uno de los jugadores clave", explicó.

Alonso también elogió la versatilidad de Palmer, una de las grandes figuras del Chelsea en las dos últimas temporadas.

"Tiene muchas cualidades para adaptarse al fútbol moderno. Es un jugador que te ofrece una gran versatilidad gracias a su posicionamiento", apuntó.

Más allá de individualidades, el técnico insistió en que el crecimiento del Chelsea dependerá de consolidar una identidad colectiva.

"Tenemos que tener hambre, pasión por los partidos y ganas de mejorar. Necesitamos ser muy determinantes en los detalles. Más adelante definiremos cómo queremos jugar, pero esos son los pilares de nuestro equipo", comentó.

Asimismo, aseguró que ya trabaja junto a la dirección deportiva en la planificación de la plantilla y declaró que su equipo "tiene una base muy solida" a la que tiene que dar una continuidad, construir una mentalidad fuerte y tomar las decisiones correctas.

También' evitó fijar objetivos concretos para el final de curso, aunque dejó clara la ambición del club: "Queremos estar en las competiciones europeas. El tiempo dirá hasta dónde llegamos, pero somos ambiciosos y queremos transmitir esa energía. Tenemos confianza en que podemos hacer una gran temporada", señaló.

Por último, dijo sentirse "honrado y privilegiado" por dirigir al Chelsea y aseguró que afronta el reto "con muchísima ilusión".

"Es un gran club. Lo que más ilusión me genera es la oportunidad de formar parte de este proyecto, crear un vínculo con los aficionados y ganar partidos para tener éxito", concluyó.