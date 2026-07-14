La calma de Rodri, el juego de Dani Olmo y la defensa de España

Unai Simón (6): En su primer acción con el balón en los pies, dentro del área pequeña, recortó ante la presión de Mbappé. Muestra de personalidad. Su estilo. El portero con más minutos consecutivos sin encajar gol en la historia de los Mundiales, racha rota contra Bélgica, volvió a dejar su portería a cero en un partido en el que solo tuvo que intervenir bajo palos una vez, en el minuto 65 a un disparo de Kylian Mbappé. Ya en el 82 salió a un balón al espacio y su despeje forzado le cayó a Doue, quien disparó, pero Unai Simón volvió rápido al área para evitar el gol.

Pedro Porro (9): Pedro Porro tenía este martes su gran reto del Mundial. Después de Leao y Doku llegaban los atacantes franceses en plena forma. “Estoy preparado”, aseguró en la víspera. Y así fue. Ni Barcola primero ni Doue después pudieron con el lateral derecho español, que estuvo atento también a las coberturas por dentro en los ataques con espacios de Francia. Y cerró su noche soñada con gol, al culminar una pared con Dani Olmo.

Cubarsí (7): Rindiendo a su mejor nivel. Rápido en las pocas carreras que España permitió al ataque de Francia. Con personalidad ante la presión de Dembélé y Mbappé. Su sinergia con Rodri le dio seguridad al juego con balón de España.

Laporte (7): Fuerte en los duelos aéreos, en la protección de balón y del espacio para imponerse a la mayor velocidad de los atacantes franceses. Deschamps decidió flotarle en salida de balón y, cuando no recurrió a Rodri, pudo romper líneas de pase en la presión adelantada de Francia.

Cucurella (7): Se cargó con amarilla en el minuto 30 tras una acción con Olise sobre la línea de banda lateral. Innecesaria, pero supo lidiar con ella y medir su intensidad para que no le condicionase durante un partido en el que estuvo más atento a defender que a buscar los espacios en ataque.

Rodri (9): La figura de Rodrigo ha ido creciendo en el torneo hasta recuperar su mejor nivel. Es otro futbolista. Abarca toda la parcela del campo, en horizontal; vale por dos. Seguro, contundente al corte y con personalidad. Además, ejerció de faro para el ataque de la selección española. Antes del partido habló con Cubarsí en el túnel de vestuarios transmitiendo calma y que le buscase siempre. La red de seguridad cuando España tenía el balón.

Fabián (7): Repitió titularidad por segundo partido consecutivo, ocupando el hueco de Pedri. En esta ocasión, como si hizo ante Bélgica, no marcó pero aportó solidez al centro del campo y lucha en balones divididos. Tuvo en sus botas culminar una pared dentro del área entre Lamine y Olmo, pero Saliba, antes de lesionarse, le privó del tanto.

Dani Olmo (9): Mantiene su frescura incluso por encima del resto. El ‘10’ de España se ganó su sitio y solo un contratiempo muscular le puede bajar de la titularidad. Conecta el ataque con el centro del campo. Se mueve con libertad y exhibe inteligencia a la hora de usar su cuerpo para jugar con el balón, como demostró en la asistencia del 0-2 a Pedro Porro. Xavi Hernández, en la grada en el estadio de Dallas, seguro se sintió reflejado en el césped.

Lamine Yamal (6): Lamine Yamal no fue protagonista en el partido, como él mismo se encargó de anunciar en la rueda de prensa de la víspera. Marcó un gol en el minuto 61 pero fue anulado por fuera de juego previo. Eso sí, tuvo incidencia en el resultado ya que forzó el penalti que transformó Oyarzabal al poner por delante su cuerpo en un intento de despeje de Digne. Inteligencia para forzar la acción y provocar un penalti que adelantó a España.

Oyarzabal (7): Nada pone nervioso a Mikel Oyarzabal. Su cabeza y sus pulsaciones se mantienen bajas. Así lo reflejó en el 0-1. Su 30º gol con la camiseta de España, su quinto en este Mundial, igualando los récords de Emilio Butragueño y David Villa en una sola edición. Y lo hizo transformando un penalti antes del que tuvo a su alrededor más de un minuto de protestas de jugadores franceses. Incluso miró dos veces al lado que iba a tirar. Maignan también lo vio, pero no pudo detener el penalti. Y, además del gol, siempre al servicio del equipo. El primero del ataque en replegar, ejemplo para el resto, en los 74 minutos que le duró la gasolina.

Baena (7): Titular indiscutible para Luis de la Fuente tras no tener minutos en el debut ante Cabo Verde (0-0). Aportó su gol que dio los tres puntos ante Uruguay, pero fue perdiendo relevancia en ataque dentro del equipo. También este martes ante Francia. En una España que buscó el pase seguro, el futbolista del Atlético de Madrid cometió pérdidas que propiciaron que Francia pudiera salir al espacio, pero las suplió con constantes ayudas defensivas a Marc Cucurella sobre Dembélé y Olise.

Ferran (5): Disputó los últimos 26 minutos de partido como ‘9’ para dar descanso a Oyarzabal. Piernas frescas para mantener la presión con 0-2 en el marcador y tuvo en un cabezazo forzado en el primer palo su mejor oportunidad de marcar.

Pedri (5): Segunda suplencia seguida para un futbolista que, hasta los cuartos de final, era titular para Luis de la Fuente. Una recuperación suya a los pocos minutos de saltar al terreno de juego provocó una ocasión de peligro de España que quedó en nada.

Mikel Merino (5): De ser el salvador de España contra Portugal y Bélgica con sus dos goles que dieron el pase a la siguiente ronda, a salir al campo con marcador a favor y con la misión de igualar el duelo físico en el partido y darle fortaleza a España en los balones aéreos. En defensa y en el juego largo desde Unai Simón.

Marcos Llorente (5): Salió al campo en el minuto 84 para reforzar la faceta defensiva en el lateral derecho, sin sufrir ante Doue.

Nico Williams (5): Mismos minutos que Marcos Llorente. En su caso, par ayudar defensivamente por el costado izquierdo y aportar electricidad con balón, firmando una ocasión de peligro en el tiempo añadido, aunque a España no le hacía falta para ganar la eliminatoria.