Miles de palestinos apoyan a La Roja en Ramala: "Queremos que sean campeones del Mundial"

"Todo el pueblo palestino está con España", "Queremos que sean los campeones del Mundial", dijeron algunos aficionados a EFE.

Ataviados con decenas de banderas españolas, camisetas de la selección, de Lamine Yamal y de equipos como el Barcelona, los palestinos corearon frases como "¡Arriba La Roja!", "¡Vamos!" o "¡tikitaka!" en el espacio Yalla Goal de la ciudad, junto a la Torre Palestina.

Entre ellos estaba Ahmed Mismar, uno de los organizadores del evento, quien dijo a EFE que entre los asistentes había gente procedente de varias ciudades cisjordanas como Nablus y Yenín, en el norte del territorio palestino.

"Estamos muy contentos de haber coordinado el evento Yalla Goal. El pueblo palestino necesita este espacio para expresar sus sueños y su alegría. Y por supuesto, apoyamos enormemente a la selección española, porque todo el pueblo palestino está con España", indicó.

Según Mismar, "todos en Palestina sienten un profundo amor por España y sienten cómo España ha estado con el pueblo palestino durante todos los problemas que hemos tenido".

Entre el público, las banderas francesas se contaban con los dedos de las manos, en un sentimiento unánime de apoyo a La Roja.

"Los españoles son maravillosos. Los palestinos de Cisjordania y Gaza aprecian mucho al pueblo español. Compartimos raíces históricas y la misma humanidad, luchando contra la ocupación y con la misma libertad para nuestro pueblo", explicó otro de los asistentes Wessam Ashkar, que visitó España el año pasado.

El júbilo estallaba entre los asistentes tras los dos goles de La Roja, que se clasificó para su primera final de un Mundial desde 2010. "Queremos que sean los campeones del Mundial 2026", sentenció Mismar.