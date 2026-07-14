Resultados de la primera ronda de clasificación de la Liga Conferencia 2026/2027

La Fiorita 1967 (SMR), 0 - UNA STRASSEN (LUX), 2 (IDA: 0-1)
Dečić (MNE), - - Liepāja (LET), - (IDA: 0-1)
Malisheva (KOS), - - KF Vllaznia (ALB), - (IDA: 1-2)
Astana (KAZ), - - Dinamo City (ALB), - (IDA: 1-0)
Elimai Semei (KAZ), - - Alashkert (ARM), - (IDA: 1-1)
Inter Turku (FIN), - - Sarajevo (BIH), - (IDA: 1-1)
BATE Borisov (BLR), - - Elbasani (ALB), - (IDA: 1-1)
Torpedo Kutaisi (GEO), - - PFC Zire (AZE), - (IDA: 0-3)
Ballkani (KOS), - - Connah's Quay Nomads (WAL), - (IDA: 0-0)
Ilves Tampere (FIN), - - Differdange 03 (LUX), - (IDA: 0-0)
Mornar (MNE), - - Atlètic d'Escaldes (AND), - (IDA: 1-2)
Virtus 1964 (SMR), - - Dila Gori (GEO), - (IDA: 1-3)
Paide Linnameeskond (EST), - - Hegelmann (LTU), - (IDA: 1-1)
Linfield (NIR), - - Nõmme Kalju (EST), - (IDA: 0-1)
St Joseph's (GIB), - - Bohemians (IRL), - (IDA: 0-2)
Sileks (MKD), - - Dinamo-Minsk (BLR), - (IDA: 1-0)
Pyunik (ARM), - - Marsaxlokk (MLT), - (IDA: 3-0)
Milsami Orhei (MDA), - - Velež Mostar (BIH), - (IDA: 1-1)
Dinamo Tiflis (GEO), - - Mondorf-les-Bains (LUX), - (IDA: 2-1)
Levadia Tallin (EST), - - Caernarfon Town (WAL), - (IDA: 5-0)
Shkëndija (MKD), - - Europa (GIB), - (IDA: 5-0)
RFS (LAT), - - Glentoran (NIR), - (IDA: 2-1)
Santa Coloma (AND), - - Penybont (WAL), - (IDA: 1-0)
Žalgiris (LTU), - - OFK Petrovac (MNE), - (IDA: 3-1)
Hamrun Spartans (MLT), - - NSÍ Runavík (FRO), - (IDA: 1-1)
Víkingur (FRO), - - Stjarnan (ISL), - (IDA: 1-3)
En mayúsculas, los equipos clasificados para la siguiente ronda.