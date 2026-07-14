Gatillo fácil: “No detenerse en un retén no es delito”, admite Riera

El ministro del Interior, Enrique Riera, afirmó que el caso de gatillo fácil en Alberdi deberá ser investigado y sancionado. Reiteró que el procedimiento fue una “negligencia policial” y que la reacción de los agentes no se ajustó al manual de uso proporcional de la fuerza.

“Todo configura un caso de negligencia criminal. Podían haber disparado a la cubierta, podían haber interceptado y evitar este daño irreversible", manifestó y recalcó que será la Fiscalía la encargada de determinar las responsabilidades penales.

Con respecto al argumento de que el joven fallecido, Federick Nahuel Cáceres Sosa, no se quedó en el retén policial instalado, Riera admitió que esa conducta constituye un hecho punible.

“Es una infracción menor. Yo te diría que no es un delito. La recomendación es que se queden, pero no es un delito”, respondió.

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Con respecto a la desconfianza de la población ante las barreras, insistió en que, debido al contexto de búsqueda de presuntos asaltantes en la zona, la Policía había instalado controles en los accesos a la ciudad. Señaló que no se podía alegar desconocimiento porque es una comunidad pequeña.

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El ministro también admitió que el procedimiento no respetó el protocolo establecido. “Hay un manual de uso proporcional de la fuerza y esas son las cosas que van a tener que ser evaluadas no solamente por la Fiscalía, sino también por la Policía”, expresó.

“Ese equipo no estaba preparado” y “pagará las consecuencias”

Con respecto a la crítica generalizada a las fuerzas policiales, sobre todo por el corto periodo de capacitación impuesto por este gobierno, Riera señaló que la actuación de los policías involucrados no debe trasladarse al conjunto de la institución. Pidió evitar generalizaciones sobre el desempeño de la Policía Nacional.

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“No todo el 100% reacciona de la manera que nos gustaría” (...) Ese equipo, evidentemente, no estaba preparado o cometió un error fatal y va a pagar las consecuencias”, manifestó.

El ministro insistió en que la institución colaborará plenamente con la investigación y rechazó cualquier posibilidad de encubrimiento. “El tema es grave, se equivocaron y pagarán las consecuencias”, prometió.

Riera pide disculpas a la familia del joven fallecido

Durante la entrevista con ABC Cardinal, el ministro también rectificó sus declaraciones previas sobre el caso, debido a que ayer dijo que “son cosas que pasan”. Admitió que corresponde ofrecer disculpas a los familiares de la víctima.

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“Corresponde pedir a las familias las disculpas desde el punto de vista de la responsabilidad institucional”, manifestó y agregó que se generó “una sensación de frustración e impotencia” dentro del Ministerio del Interior.

Asimismo, indicó que desde el primer momento ordenó que las máximas autoridades policiales se trasladaran a Alberdi para ponerse a disposición del Ministerio Público y garantizar que no existiera “ninguna interferencia política” en la investigación.