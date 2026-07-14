Adiós al frío polar esta semana: Así cambiará el tiempo en Paraguay

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría por la mañana y cálida por la tarde, con cielos escasamente nublados y vientos moderados del noreste, sin mucha probabilidad de que se produzcan lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

El clima mantendría condiciones estables mañana, miércoles, y al menos durante lo que queda de la semana.

Se avecinan días cálidos

El inicio de la jornada de hoy presenta temperaturas bajas, similares a las de ayer, con 10 grados centígrados en Asunción antes del amanecer y mínimas anunciadas en 9 grados en la capital, 7 en Ciudad del Este, 8 en Encarnación y hasta 13 en el Chaco. Las máximas se ubicarían hoy entre 20 y 28 grados.

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Ciudad Temperatura mínima del martes Temperatura máxima del martes Concepción 9 °C 25 °C San Pedro 9 °C 25 °C Caacupé 9 °C 21 °C Villarrica 7 °C 22 °C Coronel Oviedo 8 °C 22 °C Caazapá 7 °C 22 °C Encarnación 8 °C 20 °C San Juan Bautista 8 °C 21 °C Paraguarí 7 °C 22 °C Ciudad del Este 7 °C 20 °C Asunción 9 °C 23 °C Pilar 8 °C 21 °C Pedro Juan Caballero 9 °C 23 °C Salto del Guairá 8 °C 21 ºC Pozo Colorado 7 °C 25 °C Fuerte Olimpo 13 °C 28 °C Mariscal Estigarribia 12 °C 28 °C

Sin embargo, se espera que las temperaturas comiencen a subir en la parte final de la jornada de hoy y que en los próximos días se registre un ambiente más cálido, con máximas que en Asunción llegarían a 27 grados mañana y 31 grados el jueves, y mínimas que rondarían los 20 grados hacia la parte final de la semana.