Adiós al frío polar esta semana: Así cambiará el tiempo en Paraguay

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría por la mañana y cálida por la tarde, con cielos escasamente nublados y vientos moderados del noreste, sin mucha probabilidad de que se produzcan lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.
El clima mantendría condiciones estables mañana, miércoles, y al menos durante lo que queda de la semana.
Se avecinan días cálidos
El inicio de la jornada de hoy presenta temperaturas bajas, similares a las de ayer, con 10 grados centígrados en Asunción antes del amanecer y mínimas anunciadas en 9 grados en la capital, 7 en Ciudad del Este, 8 en Encarnación y hasta 13 en el Chaco. Las máximas se ubicarían hoy entre 20 y 28 grados.
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|Ciudad
|Temperatura mínima del martes
|Temperatura máxima del martes
Concepción
9 °C
25 °C
San Pedro
9 °C
25 °C
Caacupé
9 °C
21 °C
Villarrica
7 °C
22 °C
Coronel Oviedo
8 °C
22 °C
Caazapá
7 °C
22 °C
Encarnación
8 °C
20 °C
San Juan Bautista
8 °C
21 °C
Paraguarí
7 °C
22 °C
Ciudad del Este
7 °C
20 °C
Asunción
9 °C
23 °C
Pilar
8 °C
21 °C
Pedro Juan Caballero
9 °C
23 °C
Salto del Guairá
8 °C
21 ºC
Pozo Colorado
7 °C
25 °C
Fuerte Olimpo
13 °C
28 °C
Mariscal Estigarribia
12 °C
28 °C
Sin embargo, se espera que las temperaturas comiencen a subir en la parte final de la jornada de hoy y que en los próximos días se registre un ambiente más cálido, con máximas que en Asunción llegarían a 27 grados mañana y 31 grados el jueves, y mínimas que rondarían los 20 grados hacia la parte final de la semana.