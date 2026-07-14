Clima
14 de julio de 2026 a la - 05:28

Adiós al frío polar esta semana: Así cambiará el tiempo en Paraguay

Nueva Alborada
Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

Este martes persiste el frío en Paraguay, con temperaturas mínimas debajo de los 10 grados centígrados. Sin embargo, en los próximos días podría volver a registrarse un ambiente caluroso en gran parte del país.

Por ABC Color

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría por la mañana y cálida por la tarde, con cielos escasamente nublados y vientos moderados del noreste, sin mucha probabilidad de que se produzcan lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

El clima mantendría condiciones estables mañana, miércoles, y al menos durante lo que queda de la semana.

Se avecinan días cálidos

El inicio de la jornada de hoy presenta temperaturas bajas, similares a las de ayer, con 10 grados centígrados en Asunción antes del amanecer y mínimas anunciadas en 9 grados en la capital, 7 en Ciudad del Este, 8 en Encarnación y hasta 13 en el Chaco. Las máximas se ubicarían hoy entre 20 y 28 grados.

Lea más: Esta es la ciudad que rompió su récord de frío este lunes

CiudadTemperatura mínima del martesTemperatura máxima del martes

Concepción

9 °C

25 °C

San Pedro

9 °C

25 °C

Caacupé

9 °C

21 °C

Villarrica

7 °C

22 °C

Coronel Oviedo

8 °C

22 °C

Caazapá

7 °C

22 °C

Encarnación

8 °C

20 °C

San Juan Bautista

8 °C

21 °C

Paraguarí

7 °C

22 °C

Ciudad del Este

7 °C

20 °C

Asunción

9 °C

23 °C

Pilar

8 °C

21 °C

Pedro Juan Caballero

9 °C

23 °C

Salto del Guairá

8 °C

21 ºC

Pozo Colorado

7 °C

25 °C

Fuerte Olimpo

13 °C

28 °C

Mariscal Estigarribia

12 °C

28 °C

Sin embargo, se espera que las temperaturas comiencen a subir en la parte final de la jornada de hoy y que en los próximos días se registre un ambiente más cálido, con máximas que en Asunción llegarían a 27 grados mañana y 31 grados el jueves, y mínimas que rondarían los 20 grados hacia la parte final de la semana.