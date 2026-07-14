Resultados de la primera ronda de clasificación de la Liga de Campeones 2026/2027

KUPS KUOPIO (FIN), 2 - Vardar (MKD), 3 (IDA: 2-0)

IBERIA 1999 TIFLIS (GEO), 2 - Flora Tallin (EST), 2 (IDA: 3-2)

ETO Győr (HUN), 2 - VÍKINGUR REYKJAVÍK (ISL), 2 (IDA: 0-1)

Riga (LET), 3 - ARARAT-ARMENIA (ARM), 2 (IDA: 0-2)

LEVSKI SOFIA (BUL), 4 - Borac (BIH), 0 (IDA: 1-1)

The New Saints (WAL), 1 - SABAH (AZE), 2 (IDA: 0-2)

Drita (KOS), 2 - KAUNO ZALGIRIS (LTU), 3 (IDA: 1-1)

SHAMROCK ROVERS (IRL), 5 - Floriana (MLT), 1 (IDA: 0-2)

Universitatea Craiova (ROU), - - Vitebsk (BLR), - (IDA: 4-1)

Atert Bissen , - - (LUX) - KÍ Klaksvík (FRO), - (IDA: 1-2)

Egnatia (ALB), - - Petrocub (MDA), - (IDA: 1-1)

Sutjeska-Nikšić (MNE), - - Kairat Almaty (KAZ), - (IDA: 1-2)

En mayúsculas, los equipos clasificados para la siguiente ronda.

(*) Tras un sorteo para reequilibrar la competición, se determinó que el equipo perdedor de estas dos eliminatorias accederá a la tercera ronda de clasificación de la Liga Conferencia en lugar de a la segunda.