Robert Lewandowski, presentado en el Chicago Fire de la MLS: “Tengo que aprender que ahora es soccer”

Robert Lewandowski ya ejerce como jugador del Chicago Fire tras cerrarse su histórica etapa en el F.C. Barcelona y en el fútbol europeo. El polaco, que se compromete con la franquicia de la MLS hasta el final de la campaña 2027-2028, compareció en su presentación oficial desparramando carisma y dejando claro cuál es su primer gran reto fuera de las canchas.

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Al pisar suelo estadounidense, el delantero bromeó sobre el choque cultural con el que se ha topado al llegar al vestuario: “Primero que nada, tengo que aprender que ahora es soccer”, confesó entre risas el exazulgrana.

ROBERT LEWANDOWSKI IS COMING TO CHICAGO 🇵🇱



We have signed global soccer icon and Poland’s all-time leading goal scorer Robert Lewandowski as a Designated Player 🔥 #cf97 pic.twitter.com/ML5zxz3hVk — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) June 29, 2026

Inmediatamente después, tras completar su primer entrenamiento con el equipo, el veterano artillero reivindicó con humor la esencia del deporte que lo convirtió en leyenda: “No sé por qué ustedes lo llaman soccer y no fútbol. Es fútbol, hombre, no se juega con las manos”, opinó con gracia ante los medios.

El motivo de su adiós a Europa

A sus casi 38 años y con tres títulos de Liga bajo el brazo en su etapa culé, el ariete explicó con honestidad por qué decidió que su ciclo en el viejo continente había terminado, descartando vestir otra camiseta que no fuera la del Barça: “No quería quedarme en un club diferente de Europa por todo lo que hicimos en el Barcelona, no me lo podía imaginar”, confesó con respeto hacia su anterior club.

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Asimismo, el polaco valoró el tremendo impacto que supone trasladar a su familia al otro lado del Atlántico, un reto que asumen con una enorme dosis de optimismo: “No es fácil mudarse de Europa a Estados Unidos, pero por otro lado estamos muy ilusionados. Es un nuevo capítulo bonito y hermoso en nuestra vida, y queremos disfrutarlo mucho”, afirmó con una sonrisa.

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Revivir a un gigante dormido

Con una espectacular carrera de más de 700 goles a sus espaldas, Lewandowski llega a Chicago como la pieza angular para devolver la gloria a una franquicia histórica que no levanta un título de la MLS desde su temporada debut en 1998.

El polaco se mostró entusiasmado con el proyecto deportivo que liderará a partir de ahora: “Estoy muy contento de unirme al Chicago Fire”, remarcó con orgullo.

A pesar de su vitrina repleta de Champions, Bundesligas y trofeos individuales, el atacante dejó claro que su hambre de gloria permanece intacta en esta nueva etapa: “No importa cuántos títulos haya ganado, para mí lo más importante es que veo el potencial de ganar más trofeos con este nuevo club”, sentenció.

Los consejos de Schweinsteiger y Müller

Para terminar de dar el paso de cruzar el charco, el nuevo jugador del Fire desveló que consultó a dos campeones del mundo que conocen muy bien el fútbol norteamericano: “Hablé con Bastian (Schweinsteiger) y con (Thomas) Müller y los dos me explicaron cómo funciona la MLS”, concluyó el polaco.

El ansiado debut de Lewandowski podría producirse este mismo jueves en Chicago ante el Vancouver Whitecaps, precisamente el nuevo equipo de su amigo Thomas Müller, donde también milita el mediocampista paraguayo Andrés Cubas en la reanudación de la MLS tras el parón por el Mundial 2026.