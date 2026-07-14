Suspenden final de Copa de la Liga y jornada de todos los torneos por temporal en Chile

El temporal con intensas lluvias y fuertes vientos estará vigente desde el 14 al 21 de julio y atravesará el país de norte a sur afectando a las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana -donde se encuentra Santiago-, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

"Esta determinación fue adoptada por la ANFP en acuerdo con TNT Sports (empresa con derechos de transmisión), considerando las informaciones oficiales emanadas por el Gobierno en las últimas 24 horas", explicaron en un comunicado.

El Gobierno chileno decretó una emergencia preventiva debido al evento meteorológico, con lo cual la definición de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins en Valparaíso, que otorga un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores, quedó reprogramada para el próximo 17 de octubre.

La reorganización de las jornadas del resto de las ligas, entre ellas la Primera B masculina que estaba prevista para reiniciarse este fin de semana tras un mes de receso, será evaluada "en coordinación con la Mesa Nacional de Programación y Seguridad y todas las autoridades involucradas", indicaron.

La Primera División chilena, por su parte, se encuentra en receso y la segunda ronda del torneo está prevista para comenzar a partir del 24 de julio.