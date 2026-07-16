Ander Herrera, presentado como nuevo jugador del Zaragoza tras su paso por Boca Juniors

En su presentación como nuevo efectivo blanquillo, tras la etapa vivida en Argentina como futbolista del Boca Juniors argentino, deseó que, "siendo prudentes", el Zaragoza "en 10-15 años" pueda "volver a estar peleando" por lo que históricamente ha luchado, "que es no sólo con los grandes, sino por títulos".

"Creo que el potencial de este club, de esta ciudad, de esta comunidad, es enorme", aseveró el centrocampista, de 36 años, que destacó que va "gratis" al Zaragoza, equipo que este año competirá en Primera RFEF (tercera categoría del fútbol español).

"Para mí el volver al Zaragoza no entiende de categorías y no entiende de contratos; entiende de ilusión, de proyectos y de cariño", insistió.

En lo deportivo, se mostró "convencido" de que va a aportar "mucho" en el campo" y se ha puesto "al servicio de todos", en una temporada en la que "la responsabilidad es máxima y el respeto a la categoría también lo es".

El pasado día 14 el Real Zaragoza informó del retorno de Herrera, jugador formado en su cantera, a sus filas.

Herrera (Bilbao, 1989), tras dar sus primeros pasos en la UD Amistad, llegó a la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza con 11 años y creció como una de las promesas más sólidas de la cantera blanquilla hasta alcanzar el primer equipo, con el que debutó en 2009.

En 2011 firmó por el Athletic Club, donde se convirtió en un jugador clave del conjunto rojiblanco a las órdenes de Marcelo Bielsa, con el que disputó las finales de Liga Europa y de Copa del Rey.

En 2014, el Manchester United se hizo con sus servicios y como 'Diablo Rojo' logró sus primeros títulos a nivel de club, además de disputar cerca de 200 partidos en cinco temporadas.

Estrenó su vitrina con una FA Cup, una Community Shield, una Copa de la Liga y la Liga Europa UEFA de la temporada 2016-2017.

El PSG fue el siguiente paso en su carrera, entidad en la que permaneció tres temporadas y disputó 95 partidos, en los que marcó seis goles y repartió seis asistencias, además de engrosar su palmarés: dos Ligas, dos Copas, dos Supercopas de Francia y una Copa de la Liga.

Tras finalizar su etapa en París, volvió al Athletic Club para una segunda etapa que consiguió culminar con uno de los títulos más especiales para el equipo vasco: la Copa del Rey de 2024.

Finalmente, pudo disfrutar de dos años en Argentina, en las filas de Boca Juniors.