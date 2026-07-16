Detenida en Madrid una mujer argentina por agredir a una policía en festejo por el Mundial

El suceso tuvo lugar hacia las 3:00 horas de este jueves (01.00 GMT) a los pies del Teatro Real de Madrid, cuando ante los insultos y gritos de los que estaban siendo objeto, los agentes ordenaron a los aficionados que abandonaran la plaza, según informaron a EFE fuentes policiales.

En esos momentos, la detenida, nacida en 1991 y que celebraba la victoria de su selección por dos goles a uno sobre Inglaterra, se dirigió a los policías con términos como "boludos" y "racistas".

Tras esto, se abalanzó sobre una agente, a la que arañó en ambos brazos y causó varios hematomas, por lo que fue detenida por un delito de atentado a la autoridad.

Ante la escalada de tensión y el estado de embriaguez de muchos de los presentes, la Policía desalojó la plaza usando la "mínima fuerza imprescindible" mientras la multitud seguía causando revuelo y aporreando piezas del mobiliario urbano como contenedores.

Se espera que la mujer detenida sea puesta a disposición judicial a lo largo de este jueves.