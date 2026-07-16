El Sporting incorpora al joven extremo colombiano Sebastián Osorio para su cantera

Osorio, quien puede actuar como extremo izquierdo o centrocampista ofensivo, se incorporará a la Academia Cristiano Ronaldo como uno de los nuevos integrantes de la cantera del club lisboeta para la temporada 2026-2027.

El Sporting no precisó si el futbolista quedará adscrito al equipo sub-19, al sub-23 o al filial, ni informó de la duración de su contrato o de las condiciones económicas de la operación.

Nacido en Colombia el 9 de junio de 2008, Osorio se trasladó con su familia a Perú cuando tenía ocho años y se formó en la Academia Cantolao y en el Universitario de Deportes, con cuyo primer equipo debutó a los 16.

Más recientemente disputó la Segunda División peruana con la Universidad César Vallejo, donde permaneció seis meses cedido por el Universitario.

“Venir a un club tan grande es un sueño para mí”, afirmó durante su presentación Osorio, quien se definió como un futbolista rápido, al que le gusta tener el balón y afrontar el uno contra uno.

En la cantera del Sporting coincidirá con el delantero peruano Víctor Guzmán, a quien ya conocía y que durante la pasada temporada jugó tanto con el filial como con el conjunto sub-23 del club lisboeta.