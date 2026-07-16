El Villarreal rememora con una segunda equipación gris las que vistieron Forlán o Riquelme

La equipación presentada este jueves por el club 'groguet' es gris perla en la parte del torso, tiene las mangas en azul cerúleo y pequeños detalles en amarillo. Ya está a la venta en las tiendas del club, tanto en la física como 'online'.

El Villarreal, que compite en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), hace con esta equipación un guiño a las que llevó en aquellas campañas en las que, con un equipo con Marcos Senna, Juan Román Riquelme y Diego Forlán, entre muchos otros, alcanzó su primera semifinal europea en la Copa de la UEFA y conquistó la tercera posición liguera que le dio acceso por primera vez a la Liga de Campeones.