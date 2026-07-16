'La Roja de Senegal', la escuela que apoya del Bosque y cambia la vida de 120 niños

Tras comenzar en la cantera del Atlético de Madrid en las categorías de cadete y juvenil Limamou regresó a Senegal cuando terminó su etapa en España. Su vuelta fue especialmente dura. Marcado por el llamado "Caso Atlético", donde durante seis años no cobró y sobrevivió realizando pequeños trabajos mientras intentaba salir adelante, regresó a su país sin oportunidades.

Todo cambió, apunta Lima, cuando un día caminaba por la playa en el año 2011. Comenzó a jugar con tres niños que encontraba cada mañana, menores que no iban al colegio y pasaban el día en la calle. Poco tiempo más tarde ya eran cuarenta. Fue entonces cuando comprendió que podía hacer algo mucho más grande que entrenar a un grupo de chavales.

El principal problema era la falta de recursos. No había botas, balones ni equipaciones. Recordó entonces la ayuda que siempre había recibido desde España y decidió llamar a Vicente del Bosque para explicarle la situación. El ex seleccionador español respondió inmediatamente enviando cerca de cien kilos de material deportivo.

"Para muchos de aquellos niños era la primera vez que vestían de marca y jugaban con unas botas de fútbol", explica Lima a EFE. Aquella ayuda fue el punto de partida de la Asociación Escuela de Fútbol Vicente del Bosque, una entidad que pudo constituirse legalmente gracias a la autorización expresa del técnico salmantino para utilizar su nombre. Desde entonces, Del Bosque ha seguido colaborando con el proyecto mediante material deportivo y ayudas económicas puntuales

En las distintas regiones de Senegal comenzaron a invitarles a torneos y, gracias también al apoyo de la Embajada de España y de empresas españolas que cedían autobuses para los desplazamientos, el equipo empezó a ser conocido popularmente como "La Roja de Senegal".

La escuela es gratuita. Ningún niño paga por entrenar, ni por las botas, ni por la ropa deportiva. Muchos de ellos son huérfanos o proceden de familias con escasos recursos. Además del fútbol, la asociación trabaja para "escolarizarlos" y garantizar que continúen sus estudios. "Algunos de aquellos primeros niños que llegaron con apenas diez años ya han terminado el bachillerato", asegura Lima.

Actualmente entrenan en tres categorías diferentes, adaptadas a las edades de los jugadores. Limamou dirige personalmente la mayoría de las sesiones con la ayuda de un amigo de la infancia. "Aquí hay muchísimo talento", aseguró convencido.

Uno de los momentos más especiales para estos jóvenes llegó cuando pudieron viajar a España para disputar un torneo en Cádiz, a principios del mes de julio. Era la primera vez que salían de Senegal y también la primera vez que jugaban al fútbol sala, aun así alcanzaron las semifinales, pero el resultado deportivo quedó en un segundo plano. La experiencia supuso un sueño cumplido para todos ellos. La estancia en España dejó una huella imborrable en todos ellos.

"Al regresar los niños solo preguntaban cuándo podrían volver y eso me puso muy triste porque realmente han sido muy felices". Durante el torneo, además, recibieron un cariño que, Limamou y su mejor amigo Iván, nunca olvidarán. Familias, voluntarios y organizadores se implicaron con ellos desde el primer momento. Las camisetas del equipo, rojas con el nombre de Vicente del Bosque, despertaron interés incluso para intercambiarlas.

A pesar de haber vivido momentos muy difíciles durante su etapa en España, insistió en que siempre estará agradecido a los españoles, además Lima cuenta con pasaporte español y así lo siente. "Mis mejores amigos son españoles, sin España y sin la ayuda de tantas personas este proyecto nunca habría sido posible".

La escuela atiende actualmente a unos 120 niños de entre 8 y 14 años y beneficia indirectamente a sus familias, ofreciéndoles una rutina, educación y un entorno seguro que los aleja de la calle y de las drogas.

El gran objetivo de futuro pasa por construir un complejo deportivo y educativo permanente inspirado en el modelo de la Fundación Johan Cruyff. Gracias al apoyo de Vicente del Bosque y del Gobierno de Dakar ya disponen de unos terrenos donde levantar la que sería la primera escuela deportiva y educativa de estas características en Senegal y en todo el continente africano.

El proyecto aspira a convertirse en un centro autosostenible mediante la organización de torneos, ligas, conferencias y otras actividades deportivas y sociales. Más allá del fútbol, su finalidad es ofrecer oportunidades, educación y esperanza a cientos de niños que, de otro modo, tendrían muy pocas opciones de cambiar su destino.

Durante la conversación, el exfutbolista mostró la "decepción" que generó en todo el país la eliminación de la selección de Senegal en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, sobre todo de la forma en la que se produjo.

Quedaron eliminados en los dieciseisavos de final ante Bélgica por 3-2, en un partido donde Senegal ganaba 2-0, gracias a los goles de Habib Diarra e Ismaïla Sarr, pero Bélgica remontó en los últimos minutos del tiempo reglamentario y terminó ganando en la prórroga. Tras esa eliminación, la Federación Senegalesa de Fútbol destituyó al seleccionador Pape Thiaw debido al decepcionante desempeño del equipo en el torneo.

"Muchos equipos africanos tienen ahora posibilidad de ganar algún día un Mundial porque muchos de estos jugadores han nacido en Europa", explicó Lima. Mientras tanto, Limamou continúa entrenando cada tarde convencido de que un balón puede cambiar una vida. Él sigue creyendo que el verdadero partido se juega cada día en los barrios más humildes de Dakar, donde el fútbol se ha convertido en una herramienta para construir un futuro mejor.