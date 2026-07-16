Fiscalía interviene supuesto seminario de posgrados “mau” en hotel de Asunción

Una comitiva fiscal y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) irrumpió este jueves en el segundo piso del céntrico hotel Crowne Plaza, ubicado sobre la calle Cerro Corá de Asunción. En el lugar se constató el funcionamiento clandestino de un supuesto seminario de un centro educativo que captaba de forma masiva a estudiantes brasileños, ofreciéndoles títulos de postgrado aparentemente sin validez jurídica ni académica.

El operativo, encabezado por el agente fiscal Aldo Cantero, apunta contra el “Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales – Isics” que ofrecía carreras de postgrado supuestamente sin la debida habilitación legal en Paraguay.

El instituto tenía aproximadamente 200 alumnos procedentes de Brasil y ofrecía maestrías y doctorados en Educación, Administración Pública Y Ciencias Jurídicas.

Lea más: Cones interviene instituto que funciona sin habilitación en Asunción

Durante el allanamiento de este jueves, las pantallas del hotel mostraban la organización de la jornada del seminario. Se iba a realizar un curso de Nociones de español, Taller de artículo científico y Charlas de “Maestría en Ciencias de la Educación” y “Doctorado en Ciencias de la Educación”.

Según los propios estudiantes, recurrieron a este instituto debido al bajo costo. Detallaron que un curso de posgrado similar en Brasil ronda los 24.000 dólares; sin embargo, en este instituto solo cuesta 6.000 dólares. Los estudiantes aclararon que no están comprando titulos y participan de clases.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Instituto es reincidente en ilegalidad

Este operativo no es el primero que salpica a esta institución. En abril de este año, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) ya había intervenido en contra de este mismo instituto tras detectarse de que operaba en la clandestinidad y sin habilitación alguna en Asunción.

Lea más: Títulos falsos salpican a funcionarios de IPS, Salud y la Corte

Pese a la prohibición y la clausura de sus oficinas, los responsables de Isics e IUSS continuaron operando. No se descarta imputaciones en las próximas horas.

El local verificado se encuentra en la ciudad de Asunción, sobre la calle Cerro Corá entre Mayor Fleitas y General Aquino, N.° 1859, y exhibe cartelería con las denominaciones “Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales – ISICS” e “IUSS – International University of Social Sciences”