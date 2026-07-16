La selección española ya está en Nueva Jersey para preparar la final

Rival que supo la expedición antes de montarse en el avión que les llevó a Nueva Jersey desde Dallas, tras otra victoria agónica de la selección argentina (1-2) frente a Inglaterra en semifinales, gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los minutos 85 y 92, respectivamente.

España aterrizó en el aeropuerto de Newark a las 21:26 hora local (01:26 GMT del jueves), y llegó a su hotel de concentración en Monclair media hora después, donde aguardaron unos 30 aficionados que esperaron tras el perímetro de seguridad para ver a los futbolistas, con Lamine Yamal y Pedri siendo los más aclamados.

Los jugadores llegaron en un autobús que estrena decoración de cara al partido ante Argentina: la silueta de la Copa del Mundo y un "The final" -La final, en castellano- escrito en los laterales.

En este lugar descansarán los futbolistas antes de llevar a cabo el primer entrenamiento previo a la final, a las 11:00 del jueves en la Melanie Lane Trainning Grounds de Nueva Jersey.

Una sesión en la que se espera que Pedro Porro, quien acabó el partido ante Francia con una sobrecarga, se pueda ejercitar sin problemas.