2-0. Iñigo Pérez debuta al mando del Villarreal con una derrota frente al Benfica

Al igual que el Villarreal, el Benfica atraviesa un inicio de ciclo con la llegada del entrenador Marco Silva tras la marcha de José Mourinho al Real Madrid, por lo que el duelo entre castellonenses y lisboetas se caracterizó por cierta falta de rodaje por parte de ambos equipos.

El primer tanto en el Estadio Algarve tuvo que esperar hasta el minuto 53, cuando Rafa Silva se deshizo de dos defensas rivales e hizo el 1-0 para el Benfica con un gol de vaselina.

Y en el 77', un pase en profundidad del extremo argentino Gianluca Prestianni llegó hasta los pies del griego Vangelis Pavlidis, que, en el área, regateó a Pau Navarro y batió al portero Luiz Júnior para establecer el 2-0 definitivo.

El Villarreal seguirá preparando la nueva campaña con un amistoso el próximo día 25 en Países Bajos contra el PSV Eindhoven, mientras que el Benfica disputará su primer encuentro oficial el 23, frente al St. Gallen suizo, en la fase previa de clasificación para la Europa League.