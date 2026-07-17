Ángel Villar: "Hace 16 años sembramos la semilla del éxito. Lo vamos a repetir"

"La Real Federación Española de Fútbol, sus dirigentes, sus afiliados y los grandes jugadores y técnicos que tenemos sembramos hace 16 años la semilla del éxito. No va a ser fácil, pero espero que transmitamos más alegría a la afición española y al fútbol español. Lo vamos a repetir", afirmó.

Villar, que presidió la RFEF entre 1988 y 2017, felicitó tanto a la RFEF, como a sus técnicos y a sus jugadores por volver a clasificarse para una final por segunda vez y también a la selección de Argentina, que defenderá el título conquistado en Catar en 2022.

"Si hubiéramos pensando una final excitante y llamativa para el mundo del fútbol hubiésemos dicho de palabra que la final tendría que ser entre Argentina, que es la campeona del mundo, y España, porque estamos jugando muy bien y además somos campeones de Europa", destacó.

También elogió que España ha tenido "una clasificación brillante pero no solo en este campeonato, sino también en la fase de clasificación", pese al empate con Cabo Verde (0-0) en el primer partido, que siempre "es muy difícil", en su opinión, "porque no tienes que perder y con el nervio de la participación muchas veces frustras tus intenciones y tu buen juego".

"Han ido superándose. Las finales hay que jugarlas. Se puede jugar mejor o peor, pero hay que ganarlas y es complicado porque Argentina es el campeón del mundo actual. Yo no diría que lo más complicado de Argentina es el juego, diría que es la actitud de ganar y de ganar siempre. Son jugadores muy luchadores. Cuando yo era futbolista con los que no me gustaba jugar por su competitividad en el campo eran argentinos e italianos", admitió.

El expresidente, invitado por la FIFA y la RFEF al Mundial, destacó que la gran fortaleza de la selección española es que "es un conjunto". "Son más vistosos en conjunto que individualmente. Si analizas jugador por jugador, que tienen un altísimo nivel porque juegan en los mejores equipos o de los mejores, creo que el conjunto de la selección supera esa calidad que tienen", consideró.

"Lo esencial del campeonato es llegar hasta la final, pero es muy difícil, que lo hicimos en Sudáfrica perdiendo en primer partido contra Suiza, y aquí de forma brillante. Es un trabajo profundo de la Federación, de su presidente y sus dirigentes, pero sabemos con toda claridad que tenemos una gran selección, unos grandes jugadores y unos grandes técnicos", insistió.

Villar aseguró que hace 16 años España "mereció ganar" el Mundial, porque fue la que "mejor jugó" en Sudáfrica en 2010, del que guarda recuerdos de la final como el gol de Andrés Iniesta, la parada previa de Iker Casillas, el beso que dio a su mujer al final del partido o la reacción de la afición española.

"El recibimiento que hizo la ciudad de Madrid, que salió a las calles, y el recibimiento que tuvo la copa por todos los rincones de España", resaltó, antes de hablar de los arbitrajes del Mundial y de lo que espera del esloveno Slavko Vincic que pitará la final.

"En el mundo del fútbol algunas veces se carga contra los árbitros injustamente. Yo soy un gran defensor del colectivo y creo que acertarán en la final", concluyó.