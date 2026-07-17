Cubarsí-Laporte, la mejor defensa, frente a Messi

“Sí que había un poco de 'run, run' que la defensa y la portería no estábamos bien y hemos callado muchas bocas”, dijo Cubarsí en zona mixta tras vencer a Francia 0-2 y limitar a los galos, que llegaban con 16 goles en seis partidos, a solo un 0.28 de goles esperados -la estadística avanzada que mide, siendo el máximo una puntuación de 1, la probabilidad de que un disparo acabe en gol.

Y es que España llega a la final como la defensa menos goleada del torneo, un gol recibido, y 11 disparos totales a puerta, en siete partidos. Números que mantienen la dinámica que ya mostraron desde que coincidieron en la parte final de la fase de clasificación, ya que de los once partidos en los que ambos han sido titulares, han dejado la portería a cero en ocho.

Además, ambos reúnen una característica común y necesaria en el estilo de juego de la selección española: el buen toque de balón.

“Da pases hasta cuando se acaba de levantar”, dijo Laporte de Cubarsí en una entrevista con EFE. Y este último respondió días más tarde: “Él también los da, eh”.

Contra Francia, la afirmación de Cubarsí cobró valor. Didier Deschamps decidió flotar a Laporte en salida de balón intentando romper la fluidez en el juego de España por dentro, sin éxito, y Laporte fue el futbolista de campo que más pases dio: 76 y de ellos 70 exitosos -92 %-.

Pau Cubarsí, ante Francia, dio 32 y completó 29. Una cifra muy baja a la que acostumbra Cubarsí. En total, 533 pases en siete partidos, una media de 76,1. Solo ante Bélgica, en el que la presión sobre él no fue tan eficiente y premeditada, dio 91 pases y 89 de ellos clave.

Con solo 19 años, Pau Cubarsí se ha consolidado como titular de la selección española en el Mundial 2026. Su irrupción ha sido meteórica: debutó con el primer equipo del Barcelona antes de cumplir los 17 años, suma ya 128 partidos con el club azulgrana y, tras quedarse fuera de la Eurocopa 2024, se resarció conquistando el oro olímpico en París antes de ganarse definitivamente la confianza de Luis de la Fuente.

El central recordó durante el Mundial que hace apenas unos años veía los partidos del Mundial desde la piscina de su pueblo, Estanyol (Girona). Y este 2026 está nominado a uno a ser uno de los mejores jugadores del torneo.

Y lo ha conseguido con un Laporte a su lado que, olvidadas las críticas tras su cambio de nacionalidad para representar a España y no a Francia tras representar a su país de nacimiento en categorías inferiores y ser convocado en tres ocasiones, sin minutos, con la absoluta. La última, precisamente, en un amistoso contra España.

Cinco años después de esta decisión suma 52 internacionalidades con España y es una figura capital para entender cómo ha llegado la selección española a la final del Mundial.

Experiencia, liderazgo y contundencia. 17 duelos aéreos ganados durante el Mundial. Por algo, en el vestuario es “el jefe”.

Lidera sobre el campo y es ejemplo para los más jóvenes, como un Pau Cubarsí con el que comparte terreno de juego.

A ambos, este domingo 19 de julio les llega el reto final: frenar a Leo Messí. Sus ocho goles y cuatro asistencias le sitúan como el jugador con más aportaciones de cara a gol del Mundial, con 39 años. En ningún partido se ha ido al vestuario sin marcar o asistir.

Frenarle será un trabajo coral, sin planes específicos, representado por los dos centrales de una selección española que sustenta en su defensa muchas de sus opciones de ser campeona del mundo por segunda vez en su historia.