Gil Marín, de Simeone: “Mientras estemos en el nivel máximo lo razonable es seguir juntos”

“El nivel de exigencia es máximo, el nivel de compromiso por su parte y la nuestra debe ser máximo, el nivel de inversión de jugadores para darle herramientas y seguir ayudándolo a crecer es máximo y, mientras estemos en el nivel máximo todos, lo razonable es seguir juntos”, expresó en una entrevista a los medios oficiales del club, publicada este viernes.

“Por una parte, creo que es razonable que tanto los aficionados como los gestores reconozcamos una trayectoria, un trabajo, los objetivos que se han ido consiguiendo año tras año y en cualquier caso lo que tenemos que hacer es seguir valorando mes a mes, temporada a temporada, el trabajo, el rendimiento y, por supuesto, la ilusión y la pasión que requiere ese puesto de trabajo. Y Diego, de momento, lo tiene”, destacó Gil Marín.

A la vez, el consejero delegado del Atlético explicó que “permanentemente” busca “estabilidad”. “Diego nos ha dado estabilidad, pero esa estabilidad pasa por seguir creciendo. No hay otra manera”, apuntó durante la entrevista.

“Tenemos la obligación de ser ambiciosos y lo razonable es mejorar el rendimiento en Liga del año pasado e intentar conseguir algún título. Yo creo que es importante y necesario para nuestros aficionados y, sobre todo, que el club siga creciendo gracias al rendimiento del equipo”, expuso para el nuevo curso, del que admitió la complejidad de la competencia con dos gigantes como el Real Madrid y el Barcelona.

Para él, eso “obliga a ser mejores y competir de manera diferente”. “Nos obliga a esforzarnos permanentemente más, porque lo cierto es que hace tiempo estaban el Real Madrid y el Barcelona y después había un pelotón de 7, 8, 9 clubes. Hoy nos hemos desmarcado de prácticamente todos y estamos, no sé si en tierra de nadie, pero más cerca de los dos grandes que de los demás”, valoró.

“Es verdad que en 38 jornadas, cuando dedicas mucha ilusión y esfuerzo a las competiciones como la 'Champions', pierden relevancia algunos partidos de Liga y es humano, pero tenemos la obligación de competir y pensar en grande. Y, en ese sentido, yo creo que el Atlético de Madrid lo está haciendo bien”, continuó.

“Marcamos más distancia en presupuesto, talento, en capacidad de salarios e invertir jugadores con respecto a los demás y eso es lo que nos va acercando poco a poco a consolidar al Atlético de Madrid entre uno de los doce más grandes de Europa”, añadió.

En su valoración del último curso, Gil Marín repasó que es “para estar satisfecho catorce años consecutivos jugando la Liga de Campeones”, haber “disputado una final de la Copa del Rey, que lamentablemente se perdió en los penaltis” ante la Real Sociedad y haber “quedado entre los cuatro primeros equipos de Europa en la Liga de Campeones, que es realmente difícil”, tras ser eliminado en semifinales por el Arsenal.

“Es verdad que los dos últimos partidos, tanto en la final de Copa como el partido con el Arsenal (en referencia al duelo de vuelta en Londres, con derrota y eliminación por 1-0) pudieron ser decepcionantes para muchos aficionados y es bueno que todos seamos ambiciosos, pero, en ningún caso, se puede considerar fracaso a nivel general. Yo creo que es para estar satisfechos”, explicó.