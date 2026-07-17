Luis de la Fuente: “Firmaría llegar todos los años a una final y perderla”

“Ya es un lujo y privilegio estar en la final. Lo importante es llegar a una final y estar en disposición de ganar. Firmaría llegar todos los años a una final y perderla. Llegar a la final tiene mucha importancia y pelear por ganar. Pelearemos con nuestras armas y nuestras virtudes, minimizando al rival, que es una gran selección con una espectacular racha. Vamos a disfrutar el momento y reconocernos a nosotros para tener opciones de ganar”, dijo en rueda de prensa.

Un Luis de la Fuente que bromeó al ser preguntado si está nervioso los días previos a dirigir en una final del Mundial.

“Estoy bastante nervioso porque volvemos en helicóptero. Me pone realmente nervioso -rio-. Lo demás, no. Estoy tranquilísimo. Es una suerte estar en esta situación. Queremos disfrutar de este momentazo. Y desde esa tranquilidad, tenemos todos los sentidos puestos en el partido y concentrados para pelearlo por ganar”, declaró.

El seleccionador vivirá su séptima final de un torneo de selecciones.

“¿El secreto? Es sencillo. Trabajar, trabajar y trabajar. Aún así, las cosas a veces no salen. Os recomiendo que cuando no os salgan las cosas sigáis trabajando e insistir. Y rodearse en el viaje de buenos acompañantes. En mi caso, de buenos jugadores de fútbol y buen cuerpo técnico. El secreto, sobre todo, sentirse bien acompañado”, señaló.

Y eligió a Vicente del Bosque, el seleccionador con el que España ganó su primer y único Mundial hasta la fecha, en Sudáfrica 2010, como al que pidió consejo para la final.

“Tengo una gran admiración por Vicente del Bosque, lo que pasa es que ya le he preguntado -rio-. Es una persona a la que quiero muchísimo. Nos valoramos mucho y es muy sabio del fútbol, nadie mejor que alguien que ha vivido esta situación y que conoce los momentos críticos del partido para que te asesore y te aconseje. Aunque el partido sea diferente, pero el tener una pista por si puedes reconocer algunos de estos datos te viene muy bien, te da tranquilidad”, comentó.

Luis de la Fuente no se mostró preocupado por el arbitraje tras las polémicas previas en partidos de Argentina y negó considerarles una selección “sucia”, al ser preguntado directamente por ello.

“Va a ser un grandísimo espectáculo. Hay dos super equipos. Con muchas similitudes, en talento de futbolistas… En un primer planteamiento, ambas lo hacemos con la idea de que la brillantez y el buen juego dominen las circunstancias. Luego, que el árbitro cuiden los detalles para que el espectáculo sea del nivel de una final de un Mundial”, declaró.

“Argentina ha tenido actuaciones y situaciones futbolísticas contrarias que han sabido remontar, pero nosotros también hemos vivido situaciones similares. Por poner un ejemplo, tanto Scaloni como yo coincidimos en muchos conceptos, valores y principios, que son los que mueven estos equipos. Tenemos muchas similitudes y demuestra que los grandes equipos no pueden estar carentes de esas aptitudes. En esa igualdad hay que intentar ganar por detalles, siendo fieles a nuestra idea e intentar imponernos”, continuó.

“Yo respeto las opiniones de todo el mundo. Tengo una admiración extraordinaria por una selección que es dos veces campeona de América, del Mundo ganó una Finalissima y está dirigida por un amigo mio. Solo tengo admiración y reconocimiento. Cada uno usaremos nuestras armas futbolísticas”, completó.

Final que contará con un descanso más largo de lo habitual al contar con actuaciones musicales, según la FIFA, lejos de la previsión de unos 30 minutos y establecido como 17 para la organizadora del torneo.

“Antes de empezar esta andadura tuvimos una reunión con los jugadores y les conté cómo iba a desarrollarse este singular Mundial. Y terminé diciendo, ‘señores, esto es lo que hay’. Y todos, desde entonces, estamos orgullosos de estar aquí. Lo que hoy nos parece extraño como la pausa de hidratación, el descanso con espectáculo… Es posible que en pocos años sea algo habitual. Puede ser. Es lo que hay, adaptación, que es aceptar lo que no puedes cambiar y, como no puedes cambiarlo, a disfrutarlo”, valoró.