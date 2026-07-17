Tras el Mundial, Neymar termina sus vacaciones y se suma al Santos

El regreso del atacante de 34 años se produce tras un nuevo sinsabor con la selección brasileña, que quedó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega por 1-2.

Tras una discreta participación en la cita mundialista, en la que no logró jugar ningún partido completo y solo anotó un gol, el jugador disfrutó de unas vacaciones familiares en Disneyland y participó en un torneo de póquer en Las Vegas.

La vuelta del diez se produce en un momento de urgencia para el Peixe.

El equipo paulista viene de caer en la víspera por 2-1 ante el Botafogo en la reanudación del Campeonato Brasileño, tras el parón de más de un mes por la Copa del Mundo.

Esta nueva derrota dejó al histórico club de 'O Rei' Pelé al borde de la zona de descenso, a tan solo un punto de distancia de Vasco da Gama, el primer equipo en la zona de peligro.

El calendario apremia al Santos, que el próximo martes se medirá con Universidad Central de Venezuela en la repesca de la Copa Sudamericana.

Por el momento, el club no ha informado si Neymar formará parte de la delegación que viajará a territorio venezolano.

Solo cuatro días después, el conjunto albinegro recibirá al Chapecoense en la vigésima jornada del torneo local.

Neymar tiene contrato hasta el final de temporada, es decir, hasta diciembre próximo.

Aunque la directiva confía en que cumplirá su compromiso, su futuro inmediato sigue rodeado de incertidumbre y de constantes rumores en los medios de comunicación de cara a este segundo semestre.