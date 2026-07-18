18 de julio de 2026 a la - 18:55
0-4. Inglaterra se impone a Francia con autoridad al término del primer tiempo
Redación Deportes, 18 jul (EFE).- Con goles de Declan Rice en el minuto 3, Ezri Konza en el 18 y un doblete de Bukayo Saka en el 37 y el 45+1, la selección de Inglaterra se impone por 0-4 a la de Francia al cabo del primer tiempo del partido por el tercer puesto del Mundial 2026 que se juega este sábado en Miami.
El primero de los dos tantos de Saka contra los franceses fue el número 300 en la competición.
La vigésima tercera edición de la Copa del Mundo comenzó el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y terminará este domingo en el MetLife de Nueva York/Nueva Jersey con la final entre las selecciones de España y Argentina.