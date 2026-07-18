0-4. Inglaterra se impone a Francia con autoridad al término del primer tiempo

Redación Deportes, 18 jul (EFE).- Con goles de Declan Rice en el minuto 3, Ezri Konza en el 18 y un doblete de Bukayo Saka en el 37 y el 45+1, la selección de Inglaterra se impone por 0-4 a la de Francia al cabo del primer tiempo del partido por el tercer puesto del Mundial 2026 que se juega este sábado en Miami.