4-6. Mbappé es el goleador histórico y del Mundial e Inglaterra queda tercero

Los ingleses se impusieron con dianas de Declan Rice en el minuto 3, Ezri Konsa en el 18, un triplete de Bukayo Saka en los minutos 37, 45 y 87 (este último de penalti) y Jude Bellingham en el octavo minuto añadido a los noventa.

Los otros tantos de los dirigidos por Didier Deschamps fueron anotados por Bradley Barcola en el 54 y Ousmane Dembélé en el sexto minuto añadido.

La otra noticia de este partido fue que el primero de los dos tantos de Saka contra los franceses fue el número 300 en la competición.

La vigésima tercera edición de la Copa del Mundo comenzó el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y terminará este domingo en el MetLife de Nueva York/Nueva Jersey con la final entre las selecciones de España y Argentina.