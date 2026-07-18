El Barça completa su primera semana de entrenamientos aún sin Adeyemi

Adeyemi, que llegó a la capital catalana el pasado miércoles, ya ha pasado el preceptivo reconocimiento médico y ha firmado su nuevo contrato, que lo vincula como azulgrana hasta el 30 de junio de 2031.

El Barça pagará 22 millones de euros más otros 9 en incentivos al Borussia Dortmund, con el que el acuerdo de traspaso es total, pero la operación aún está pendiente de temas burocráticos que impiden que el internacional alemán pueda ya ejercitarse con sus nuevos compañeros.

A la espera de poder vestirse de corto, Adeyemi se acercó este viernes a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para conocer a su nuevo entrenador, Hansi Flick, y a algunos de los futbolistas con los que compartirá vestuario la próxima temporada.

En la sesión de este sábado, se ejercitaron en las instalaciones de Sant Joan Despí, en las afueras de Barcelona (noreste de España), junto a los disponibles del primer equipo, 15 futbolistas del Barça Atlètic y del Juvenil: Orian Goren, Alex González, Òscar Gistau, Hamza Abdelkarim, Ibrahim Diarra, Shane Kluivert, Ebrima Tunkara, Toni Fernández, Guille Fernández, Jofre Torrents, Tommy Marqués, Brian Fariñas, Álvaro Cortés, Aron Yaakobishvili e Iker Rodríguez.

La plantilla azulgrana, aún sin los internacionales, disfrutará este domingo de una jornada de descanso antes de retomar la actividad el lunes con nuevas sesiones de preparación. Y se espera que, para entonces, Karim Adeyemi ya pueda participar en los entrenamientos como uno más del grupo.