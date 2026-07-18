El día 38 del Mundial, en 5 claves

Lamine Yamal, la figura de la selección española, está listo para la final de este domingo. Lo confirmó Luis de la Fuente, su seleccionador. “Está bien”, remarcó el técnico, que explicó que su dolencia de la semifinal contra Francia fue un “bocadillo” en el muslo. Ya se ha reincorporado ya a la dinámica de grupo, igual que Pedro Porro, después de ejercitarse a menor ritmo en la sesión del pasado jueves, tras el triunfo ante Francia.

3 – Francia-Inglaterra, entre el desconsuelo

No hay consuelo ni para Francia ni para Inglaterra, derivados al partido por el tercer y cuarto puesto de este sábado, entre la frustración que significaron sus respectivas derrotas y la profesionalidad que requiere un partido de la competición, por más que sólo sea para completar el podio. Francia tiene la baja de William Saliba, que se retiró lesionado del choque de semifinales ante España. El duelo, en cualquier caso, es de suma atracción: Mbappé y Olise contra Kane y Bellingham. Su capacidad de reacción mental y física acercará a uno u otro equipo al tercer puesto.

Kylian Mbappé debe ser decisivo en el Francia-Inglaterra de este sábado para insistir en ser el máximo goleador de esta edición del Mundial. Necesita, como poco, aportar un gol o una asistencia para trasladar la presión a Lionel Messi, que lo aventaja en la tabla por haber dado un pase de gol más que el atacante francés, a falta del duelo por el tercer y cuarto puesto y la final. El argentino sumo ocho tantos y cuatro asistencias. También ha anotado una diana más en la carrera de los dos por ser el máximo goleador de la historia de la competición más grande. Messi lleva 21 aciertos. Mbappé, 20.

5 – Trump y otro Mundial en Estados Unidos, sin México ni Canadá

Después de considerar el Mundial 2026 como “el más grande de la historia” y remarcar que “ha roto récords”, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habló de una nueva edición del torneo sólo en su país. “Sugiero, porque ha sido tan exitoso (...) lo que deberíamos hacer es elegir a Estados Unidos de nuevo, y dejar a México y Canadá fuera. Fue bonito tenerlos. Pero elegimos a alguien más para el siguiente", dijo en una recepción en la Torre Trump, junto a Gianni Infantino, su homólogo en la FIFA.