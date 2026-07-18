El Valencia traspasa a Cenk al Trabzonspor turco

El defensa, que llegó al Valencia en la temporada 2022-2023 y ha disputado 46 partidos oficiales con nuestra camiseta, pone fin a su etapa como valencianista y continuará su carrera en la Superliga de Turquía.

Cenk llegó al club de Mestalla en calidad de cedido por el Olympique de Lyon y en esa primera temporada participó en 21 partidos entre LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Después, el club ejerció la opción de compra hasta 2028 y en la 2023-2024, jugó 23 partidos de Liga y 2 de la Copa del Rey.

En las dos siguientes temporadas salió cedido al Real Valladolid (2024-2025) y esta última temporada ha militado en el Colonia de la Bundesliga alemana.

De este modo, Cenk, que no ha entrado en ningún momento en los planes de Carlos Corberán e incluso no viajó a la concentración de Girona para buscar una salida desde la Ciudad Deportiva de Paterna, cierra su etapa en Mestalla pese a tener contrato hasta 2028 y firma por el equipo turco, que no ha especifado la duración de su contrato.

El Valencia agradeció a Cenk Özkacar su profesionalidad y le deseó mucha suerte en esta nueva etapa de su carrera deportiva.