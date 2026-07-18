Los Angeles FC golea al Galaxy en el derbi angelino de la MLS

El estadounidense Mark Delgado y el francés Denis Bouanga, desde la pena máxima, pusieron por delante al LAFC en el primera tiempo, mientras que el Son Heung-min sentenció el encuentro en la reanudación, el primero del surcoreano en la MLS esta campaña.

En el otro partido de este viernes, el Nashville ganó por 1-0 al Atlanta United de Gerardo 'Tata' Martino gracias a un tanto del delantero ghanés Shak Mohammed de cabeza en el minuto 79.

Con este triunfo, el Nashville se mantiene como firme líder de la Conferencia Este con 36 puntos, cinco más que el Inter Miami. El LAFC, por su parte, sube a la quinta posición en el Oeste.

Estos dos partidos ponen el cierre a la jornada intersemanal con la que la MLS ha retomado la competición tras un inusual parón de siete semanas por la Copa del Mundo de la FIFA, que finalizó justo antes de la final del torneo.