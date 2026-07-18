Los referentes de Argentina, ante una final con sabor a fin de ciclo

Una de las características principales del exitoso ciclo de Lionel Scaloni en el banquillo albiceleste, comenzado tras la temprana eliminación en Rusia 2018, ha sido la continuidad de un grupo de jugadores que lo han acompañado desde la desilusión en la Copa América 2019 hasta, al menos, la final de este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Futbolistas como Rodrigo De Paul o Leandro Paredes no habían tenido muchas oportunidades con la celeste y blanca antes de la llegada de Scaloni, que los convirtió rápidamente en piezas clave de su equipo.

Junto a algunas otras caras nuevas, se integraron a un plantel que tenía a Lionel Messi como gran figura, a Nicolás Otamendi como pilar de la defensa y a Nicolás Tagliafico ya adueñado del lateral izquierdo.

Siete años después, esos cinco futbolistas siguen siendo fundamentales en el equipo argentino y han tenido un papel importante tanto en el actual Mundial como en las consagraciones en las copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y, sobre todo, en el triunfo mundialista en Catar.

Con 39 años, Messi se mantiene como la gran estrella de un equipo que en el Mundial 2026 se sigue apoyando en la base de 2022 -repitió 19 de 26 futbolistas-, con uno de los promedios de edad más elevados del torneo y con el interrogante sobre un recambio que parece inevitable.

Si bien el astro del Inter Miami ha sugerido en entrevistas que este sería su último Mundial -llegaría al próximo con casi 43 años-, sus actuaciones en el torneo mantienen abierta entre los aficionados la ilusión de volver a verlo en 2030.

Messi llegó incluso con dudas a la actual competición y había advertido que solo la disputaría si se sentía bien físicamente.

En los siete encuentros que lleva disputados en este Mundial, no solo ha demostrado un excelente estado de forma, con partidos de 90 y hasta 120 minutos, sino también que se mantiene como uno de los mejores jugadores del mundo.

Con ocho tantos y cuatro asistencias, Messi compite con el francés Kylian Mbappé por la bota de oro y es también un firme candidato a quedarse con el premio al mejor jugador del torneo.

Sobre quien no existen dudas es Nicolás Otamendi, zaguero de 38 años que anunció antes del Mundial que dejaría el seleccionado una vez finalizada la competencia, tras 17 años vistiendo la celeste y blanca.

"Fue un camino largo, de muchas alegrías y algunas tristezas porque es fútbol. Me voy con la sensación de haber dado todo por la selección, siempre predispuesto a defender esta camiseta", dijo tras su último partido en Argentina, en la victoria por 5-0 ante Zambia en marzo pasado, en la que anotó un gol de penalti que festejó visiblemente emocionado.

Otro de los que había anticipado que este Mundial sería su último fue Nicolás Tagliafico, de casi 34 años y que ha sido una fija en el lateral izquierdo durante todo el ciclo Scaloni.

Pese a esto, tras el agónico triunfo por 1-2 ante Inglaterra en semifinales el pasado miércoles, el futbolista del Olympique Lyon de Francia fue consultado por aquellas declaraciones y las puso en duda: "Siempre se puede un poco más, vamos a ver".

Además de ellos tres, los otros dos jugadores de campo del plantel argentino que superan los 30 años son los mediocampistas Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, ambos con 32.

El Mundial 2030 les llegaría con 36 años, lo que hace imposible descartar de momento su eventual participación, sobre todo considerando la importancia que han tenido en los logros de la Albiceleste en los últimos cinco años.

A ellos se suman los tres porteros de la actual plantilla: Emiliano 'Dibu' Martínez, de 33 años; Gerónimo Rulli, de 34; y Juan Musso, de 32.

Si bien los porteros suelen jugar hasta una mayor edad que los jugadores de campo, Martínez, vital en la consagración en Catar 2022, ha sugerido que podría dejar el seleccionado en caso de consagrarse bicampeón en el Mundial 2026.

A estas incógnitas se suma la del propio Scaloni, cuyo contrato vence en diciembre de este año, aunque tanto él como la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) han dado indicios que apuntan a una renovación.

De continuar, el entrenador se enfrentará a un inevitable recambio, que ha avanzado con timidez en los últimos años con la salida de jugadores como Ángel Di María, Franco Armani o Marcos Acuña y la aparición de jóvenes promesas como Nicolás Paz, Giuliano Simeone y Valentín Barco.

Pese a esto, la atención está puesta ahora en la final de este domingo ante España, en la que Messi y otros referentes de esta generación albiceleste buscarán poner un broche dorado a un recorrido que transformó años de frustraciones en una de las épocas más exitosas de la historia de la selección.