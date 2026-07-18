Mbappé iguala a Messi como máximo goleador histórico en mundiales y lidera la Bota de Oro

El delantero del Real Madrid anotó en el minuto 48 del partido por el tercer puesto con un tiro cruzado tras recibir na asistencia de Michael Olise.

Mbappé era uno de los cuatro jugadores franceses que repetía titularidad con respecto a las semifinales contra España, con el objetivo de superar a Messi, que suma ocho goles pero había repartido una asistencia más que el francés por la Bota de Oro.

El argentino, no obstante, tiene pendiente disputar la final del domingo contra España.

El tanto de Mbappé, además, le sirvió para igualar a Messi, con 21 tantos, como máximo goleador en la historia de los mundiales.

El delantero francés suma 21 goles en 22 partidos, en tres mundiales disputados. Levantó con Francia el Mundial de 2018 en Rusia.

Francia pierde en el comienzo del segundo tiempo por 2-4.