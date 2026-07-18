Roqueros argentinos en España: "Antes de que empiece el partido ya soy campeón del mundo"

"Para mí es como si ya hubiese habido dos finales y ya hay dos campeones", asegura Ariel Rot, cantante y guitarrista de grupos tan importantes como Tequila y Los Rodríguez, que llegó a España a los 16 años, en 1976, y que seguirá el partido en un pueblo de Asturias con argentinos y españoles.

Aunque también se acuerda de la frase de Oscar Wilde "cuidado con lo que deseas que igual lo consigues" y sólo espera "que gane el que juegue mejor".

Su compañero en Tequila, el cantante, compositor y productor musical argentino Alejo Stivel, remarca que lleva mucho más tiempo viviendo en España que en Argentina (también salió de allí en 1976, durante la última dictadura en ese país que abarcó desde ese año a 1983) y por eso se siente tanto de un país como del otro.

"Te diría que 50 y 50 y al fútbol se traslada ese sentimiento", remarca Stivel, que se declara "fan de las dos selecciones". "Así que ya antes de que empiece el partido yo soy campeón del mundo y veré el partido sin ningún nervio, totalmente relajado, disfrutando del fútbol y sin tensión y cantaré los goles de los dos equipos".

"Es algo difícil de entender. Mucha gente me dice: 'eso es imposible'. Y digo, pues no, festejaré gane quien gane y saldré campeón del mundo", insiste el artista.

En el caso de Maximiliano Calvo (Rosario, 1993), el cantante, compositor y actor remarca que siente que "se arman cosas bonitas cuando estas cosas sirven para que nos encontremos más que para separarnos".

Él verá el partido en Augas Santas, "un pueblo perdido de Galicia" en el que está componiendo su disco nuevo. "Me bajaré al bar de aquí y lo veré con la gente del pueblo. La semifinal la vi también aquí y terminé contando a gente de aquí lo que significaba el partido con Inglaterra", por el que Argentina se clasificó para la final.

España y Argentina disputarán este domingo la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en busca del título que supondría la segunda estrella en el primer caso, tras la lograda en Sudáfrica 2010, y la cuarta en el segundo, después de los éxitos en Argentina 1978, México 1986 y Catar 2022.