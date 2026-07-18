Times Square habla español

Entre las gigantescas pantallas publicitarias en la icónica plaza destacan imágenes de Lamine Yamal y Leo Messi, así como un llamativo anuncio de El Corte Inglés que anima en la víspera al equipo de Luis de la Fuente.

El ambiente español se hace notar especialmente con la presencia de aficionados que han aterrizado en las últimas horas en vuelos procedentes de Madrid y otras ciudades españolas.

Muchos lucen la segunda equipación de la selección mientras fotografían las pantallas de Times Square, donde el anuncio de El Corte Inglés luce como uno de los símbolos del apoyo de España a la selección en la víspera de la final.

"No es fácil encontrar la camiseta blanca oficial, aunque en España se ven en las calles algunas falsas", afirman hinchas recién llegados para ver la final del Mundial, donde muchos han pagado entre 7.000 y 9.000 euros por una entrada para acceder este domingo al estadio de Nueva Jersey.

Times Square, habitual escenario de celebraciones deportivas y grandes acontecimientos, es uno de los principales puntos de reunión para los aficionados del Mundial junto con restaurantes, bares y otros espacios habilitados para seguir los partidos en distintos barrios de la ciudad.

Muchos de los aficionados volcados con la selección española también se desplazaron a Madison Square Garden y a Little Spain, el mercado gastronómico del cocinero José Andrés, situado a media hora andando en dirección sur, desde la zona.

La presencia de miles de aficionados españoles y argentinos se suma al peso que tiene el español en Estados Unidos, donde los hispanos constituyen la mayor minoría del país.

Según las estimaciones del Censo de EE. UU., superan los 65 millones de habitantes y representan cerca del 20 % de la población, de acuerdo con el Instituto Cervantes.

Para España, la final supone la oportunidad de conquistar su segundo Mundial tras el logrado en Sudáfrica 2010, mientras que Argentina aspira a revalidar el título conseguido en Catar 2022, convertirse en bicampeona consecutiva y bordarle la cuarta estrella a su escudo.

Con la final, la Gran Manzana culmina varias semanas en las que el Mundial ha transformado la ciudad, con espacios como FIFA House y decenas de actividades que han convertido a Nueva York en uno de los grandes epicentros del fútbol mundial.