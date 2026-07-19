Fútbol Internacional
19 de julio de 2026 a la - 19:40

“Acompañar a estos jugadores es un honor”, se emociona Luis de la Fuente

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Luis de la Fuente, Head Coach of Spain, looks on during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. David Ramos/Getty Images/AFP (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Luis de la Fuente, Head Coach of Spain, looks on during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. David Ramos/Getty Images/AFP (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)202315+0000 DAVID RAMOS

El seleccionador Luis de la Fuente, que condujo a España al segundo título mundial de su historia, no podía evitar la emoción justo después de la final ganada a Argentina (1-0) y repetía en sus primeras palabras tras el éxito el “orgullo” y “honor” que suponía dirigir a ese grupo de jugadores.

Por David Rolón

“Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas, que han ido creciendo, fieles a una idea y dando forma a esa idea. Son jugadores con un talento excepcional y acompañar a estos jugadores es un honor”, dijo el técnico riojano.

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“Ahora estoy muy emocionado. Me decían los jugadores ’Míster, lo hemos ganado todo’. Y es verdad. Es una generación de futbolistas que son un ejemplo para el deporte español y para la juventud española. ¡Juntos somos más fuertes!”, apuntó.

Sobre el desarrollo de la final, que decidió un gol de Ferran Torres en la prórroga, De la Fuente ve “justo” el resultado.

“Ha pasado lo que tenía que pasar. Lo justo hoy era que ganara España”, estimó.

“El partido tenía que haberse decantado antes. Las grandes intervenciones del Dibu (Martínez, arquero de Argentina) impidieron que nos pusiéramos antes por delante. Incluso con un jugador más nos costó, es una final del Mundial. Al final hemos pasado cuatro o cinco minutos muy agobiados”, reconoció.

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