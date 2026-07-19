España se proclama campeón de la Copa del Mundo 2026 al vencer a Argentina en la prórroga

Un gol de Ferran Torres en la segunda parte de la prórroga le dio a España una histórica victoria por 1-0 sobre Argentina y la consagró campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026, conquistando la segunda estrella de su historia, 16 años después de la lograda en Sudáfrica 2010.

Lea más: ¡España campeón del mundo!: resultado, resumen y gol

Como ocurrió con el inolvidable tanto de Andrés Iniesta ante Países Bajos, Ferran apareció en el momento decisivo para romper una final cerrada y premiar a una selección española que fue superior durante gran parte del encuentro.

La Roja encontró el gol que tanto buscó frente a una Argentina que terminó resistiendo con diez hombres tras la expulsión de Enzo Fernández en el inicio del tiempo suplementario y que vio a un Lionel Messi muy apagado en el que fue su último partido en una Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente impuso su estilo desde el comienzo, monopolizó la posesión y generó las mejores ocasiones. Antes de la prórroga acumuló 13 remates contra apenas uno de la Albiceleste, aunque se encontró una y otra vez con un inspirado Emiliano “Dibu” Martínez, figura clave para mantener con vida a los sudamericanos.

España avisó temprano con Lamine Yamal, muy participativo durante toda la final, y luego insistió con remates de Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella, Pedri, Laporte y Nico Williams, mientras Argentina apostó a un planteamiento más conservador, esperando alguna aparición de Messi que nunca llegó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el complemento, la Roja incrementó su dominio con el ingreso de Ferran Torres y Pedri. Argentina retrocedió cada vez más cerca de su área y resistió gracias a las intervenciones del “Dibu”, que evitó el gol en varias ocasiones, incluida una espectacular atajada a un cabezazo de Ferran y otra sobre un tiro libre de Lamine en la última acción del tiempo reglamentario.

La expulsión de Enzo Fernández, por una dura entrada sobre Pau Cubarsí, dejó a la Albiceleste con diez jugadores en el inicio de la prórroga. Aun así, el conjunto de Lionel Scaloni logró sostener el empate durante varios minutos, incluso después de que un gol de Nico Williams fuera invalidado por una falta previa.

La resistencia argentina terminó en la segunda mitad del alargue. Nico Williams prolongó un balón hacia el área y Ferran Torres apareció con el oportunismo de los grandes goleadores para definir con precisión, dejando sin opciones al arquero argentino y desatando el festejo español.

Con la desventaja numérica y sin capacidad de reacción, Argentina terminó entregando el título después de una Copa en la que había defendido con éxito su corona hasta la final. La despedida de Messi de los Mundiales estuvo lejos del protagonismo esperado y culminó con el subcampeonato.

España, en cambio, cerró un torneo memorable. En su camino al título eliminó a Portugal, Bélgica, Francia y finalmente a la vigente campeona del mundo, confirmando el éxito de un equipo que volvió a imponer el valor del juego colectivo, el control del balón y la paciencia para conquistar, dieciséis años después, una nueva estrella mundial.