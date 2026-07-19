De Paul, Montiel y Nico González, las novedades del once de Scaloni

La Albiceleste sale con Emiliano Martínez, en la portería; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico, en la defensa; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nico González, en el medio campo; y Julián Alvarez y Lionel Messi, en la delantera.

Es la primera titularidad en este Mundial de Nico González y la segunda de Montiel, que jugó el primer tiempo en la primera jornada.