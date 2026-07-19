El Pachuca es el primer líder del Apertura, con protagonismo del venezolano Salomón Rondón

Al concluir la fecha uno, los Tuzos aparecen en el liderato por mejor diferencia de goles a favor y en contra que otros ocho equipos, ganadores en una jornada sin empates.

Este domingo, Elías Montiel convirtió con un remate de cabeza y Rondón cerró la goleada, con un disparo de testa a pase del marroquí Oussama Idrissi y otro con asistencia de Montiel.

Los Tuzos aventajan por un gol al Tijuana, que el jueves superó por 3-1 al Tigres UANL.

El español de origen marroquí Mourad El Ghezouani convirtió dos veces en tiempo de reposición para romper un empate 1-1 y darle la victoria a los Xolos del entrenador uruguayo Sebastián Abreu.

La jornada comenzó con el triunfo del Necaxa, 2-1 sobre Atlante, que regresó a la Primera división. El argentino Julián Carranza y Miguel Pedroza anotaron por Necaxa, luego de que los Potros de Hierro habían salido delante con un gol de Eugenio Pizzuto.

Este viernes fue de dominio de los equipos visitantes; el campeón Cruz Azul derrotó al San Luis y Atlas al León, ambos por margen de 2-3; y el Puebla al Juárez FC, por 0-1.

Cruz Azul se impuso con dos anotaciones de Jeremy Márquez y una del uruguayo Gabriel Fernández, luego de que el San Luis tomara ventaja con dianas del francés Sebastien Salles-Lamonge y el español Rafael Llorente.

Atlas derrotó al León, que jugó 48 minutos con un hombre de menos por la expulsión del colombiano Diber Cambindo. El caboverdiano Duk, Alfonso González y Aldo Rocha anotaron por el Atlas, en tanto por León convirtieron Cambindo y Jordi Cortizo.

El argentino Ignacio Maestro Puch convirtió un gol para darle al Puebla una victoria por 0-1 sobre el Juárez FC.

Hoy, después de la goleada del Pachuca, los mundialistas Alexis Vega y Jesús Gallardo anotaron un gol cada uno para darle al Toluca un triunfo por 0-2 sobre el Guadalajara.

En otro encuentro, el Monterrey superó por 3-2 al Santos Laguna, con dos dianas del argentino Lucas Ocampos y una de Jesús Corona.

En el duelo de cierre de la jornada, América venció por 0-1 al Querétaro con gol de Isaías Violante.

El Apertura continuará con la segunda jornada, que tendrá adelantados los partidos de Cruz Azul y Toluca, que jugarán por el título Campeón de campeones el próximo sábado en Carson, California.

- Partidos de la segunda jornada del Apertura:

Martes 21.07: Cruz Azul-Puebla, Toluca-Pumas UNAM.

Viernes 24.07: Atlante-América, Tijuana-León.

Sábado 25.07: Guadalajara-Juárez FC, Santos Laguna-Atlas, Tigres UANL-San Luis.

Domingo 26.07: Necaxa-Monterrey, Pachuca-Querétaro.