El rey Felipe afronta la final con nervios y confianza en un equipo que vuelve a enamorar

En declaraciones a RTVE, recogidas por EFE, el monarca español dijo que espera una final "espectacular" entre dos países "que son países hermanos y con dos increíbles selecciones", por lo que prevé "un gran espectáculo". "Confiemos en que caiga de nuestro lado", añadió.

Por su parte, la reina Letizia dijo estar emocionada "como toda España" por cómo está yendo el campeonato "y por cómo está jugando la selección española". "Solo queda ganar y que, como he leído esta mañana en un editorial, todos juntos podamos re reconocernos en esa misma alegría".