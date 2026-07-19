España, primer país en la historia que es campeón del mundo en mujeres y hombres a la vez

La selección femenina reina desde hace tres años, un mes y un día, el 20 de agosto de 2023, cuando se impuso a Inglaterra gracias a un gol de Olga Carmona, en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

La lateral anotó en el minuto 29 del partido jugado en Sídnei.

El próximo Mundial femenino, la décima edición, se jugará el próximo año en Brasil, del 24 de junio al 25 de julio.

El equipo masculino se consagró hoy al imponerse por 1-0 a la Albiceleste con un gol de Ferran Torres.

El próximo Mundial masculino se jugará en 2030 en España, Portugal y Marruecos, pero tendrá partidos inaugurales y conmemorativos en Uruguay, Argentina y Paraguay.