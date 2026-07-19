Fútbol Internacional
19 de julio de 2026 a la - 17:00

España y Argentina empatan sin goles al descanso

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East Rutherford (EE.UU.), 19 jul (EFE).- Las selecciones de España y Argentina empatan sin goles al término de la primera parte de la final del Mundial 2026, sin apenas ocasiones, salvo un remate de Lamine Yamal en los primeros instantes del encuentro y otro de Mikel Oyarzabal antes del descanso.

Por EFE