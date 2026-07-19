La liga femenina de México, ante el reto de mantenerse como la más vista del mundo

Según información de la liga mx femenina, que fue creada en el 2017, desde el año pasado el campeonato mexicano arroja números de audiencia históricos que superaron a la National Women's Soccer League (NWSL) de los Estados Unidos, la Barclays Women's Super League de Inglaterra y la Frauen Bundesliga de Alemania.

Durante los dos torneos del 2025, la liga mx alcanzó 67.8 millones de espectadores; 37.5 millones de aficionados sintonizaron el torneo de Apertura y 30.3 millones siguieron el Clausura.

En ese mismo periodo la NWSL reportó casi 26 millones de vistas, la Barclays Women's Super League se acercó a los 20 millones y la Frauen Bundesliga alcanzó 15 millones.

Aunque la cifra de espectadores en la liga mx fue menor en el Clausura 2026, respecto al año anterior, con 21.23 millones de televidentes, ésta fue la segunda mayor audiencia en la historia del campeonato.

De mantenerse esta proyección en el Apertura que arrancará el próximo 31 de julio, el certamen mexicano aspira a sostenerse a la vanguardia en visualizaciones.

Una de las claves para este éxito comercial radica en la estrategia de distribución de sus partidos.

A diferencia del modelo estadounidense y europeo, que dependen en gran medida de plataformas de streaming de paga, la liga mexicana ha apostado por la televisión abierta tradicional.

También ha sido trascendental en este crecimiento las figuras internacionales que han encontrado en el mercado nacional una vitrina atractiva para dar continuidad a sus carreras.

Entre sus estrellas más reconocidas destacan Jennifer Hermoso, campeona del mundo con España, estrella de Tigres de la UANL; su compatriota Irene Guerrero, también monarca del orbe, que actúa para el campeón América, equipo que además cuenta con la seleccionada brasileña Geyse Ferreira; o Eugénie Le Sommer, delantera francesa del Toluca.

A pesar del optimismo para mantener este crecimiento algunos de los cambios en el formato de competencia que se prevén para el Apertura 2026 serán todo un reto para no estancarse en este camino.

El plan es cambiar el campeonato, que era de 17 jornadas con una clasificación general, a un torneo con dos grupos de ocho equipos, cada uno, que disputen una fase regular de 14 jornadas.

A la fase final clasificarán los cuatro mejores conjuntos de cada sector.

Dicho formato está a la espera de ser confirmado el próximo jueves, cuando también se dé a conocer el calendario del campeonato.