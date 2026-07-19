Los amigos de Mikel Merino, en la final: "Sus goles en San Fermín han sido una locura"

"Hemos venido aquí a ver cómo va a ganar y a meter otro golito. Un golito en el 90 y todos contentos para España", pronosticaron en los aledaños del Metlife Stadium de la sede de Nueva York/Nueva Jersey este domingo Pablo, Ismael y Unai, amigos de la infancia de Mikel Merino desde que tenían cinco años en el colegio.

"En Pamplona se ha vivido una locura los goles de Mikel, sobre todo siendo navarro. Y claro, se junta San Fermín, que hay tanta gente, mete gol un navarro, meterte en semifinales y en la final, y fue increíble, increíble", añadieron los amigos de Merino.

El '6' de España, suplente durante todos los partidos del Mundial, marcó tras salir del banquillo el 1-0 de la victoria ante Portugal en octavos de final y el 2-1 de la victoria contra Bélgica para logarar el pase a semifinales.

"El tiempo que sale lo aprovecha sacando su aura, su garra que le caracteriza, y lo está sacando todo", describieron.

"Ayer estuvimos con él en el hotel y estaba tranquilo, tenía confianza en hoy y en el equipo, y seguro que va todo bien. Va a ir a morder. Tenemos confianza plena en Mikel, como siempre", agregaron.

Según sus amigos, Merino es un tipo tranquilo.

"Sabe gestionar estos momentos y lo toma mucho más natural que nosotros, que nos tenemos que acostumbrar a sufrirlo. Se hace más natural de lo que luego puede parecer. Ves ahí a tu amigo, no ves a un futbolista".