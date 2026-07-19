Los argentinos palpitan la gran final ante España con ansiedad y confianza

En Buenos Aires, el punto de encuentro más popular es el Fan Fest, un espacio dispuesto por el Gobierno capitalino en la plaza Seeber, en el barrio de Palermo, por donde ya han pasado 140.000 personas para ver en pantalla gigante los distintos partidos de este Mundial.

El día gris y por momentos lluvioso no ha acobardado a los hinchas, que viven la previa al partido en este lugar con música en vivo y puestos de gastronomía.

Con banderas con los colores de Argentina, camisetas de la selección y bombos y cornetas, el clima es de festiva ansiedad por ver a la 'Scaloneta' luchar por la cuarta estrella mundialista.

"Estoy muy ansioso. Esperamos que Argentina gane y que Messi sea el goleador del Mundial. Vinimos a ver el partido en este lugar como cábala (ritual de la suerte)", dijo a EFE Santiago Batalla, un joven de Buenos Aires.

Gabriela Torres también eligió vivir la final en el Fan Fest de Palermo, al cual llegó con sus nietos.

"Estoy muy nerviosa, tengo taquicardia. Para la final del Mundial de Qatar 2022 ya estuve acá. Para mi, ganamos. Vamos a sufrir como siempre, pero ganamos", dijo Gabriela a EFE.

Cerca de allí, en la pista central de arena del recinto donde se celebra cada año la tradicional Exposición Rural de Argentina, también se verá la final ante España en una pantalla gigante, en un curioso entorno donde hay cientos de vacas, caballos, corderos y otros animales de cría.

Otro importante punto de encuentro para ver el partido en pantalla gigante está en Rosario (a unos 300 kilómetros de Buenos Aires), la ciudad natal de Leo Messi.

El municipio montó en el Centro Cultural Fontanarrosa un 'fan fest' con pantalla gigante y puestos de gastronomía.