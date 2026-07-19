Los argentinos tienen este domingo una cita con el fútbol y no están para otra cosa

En la cuenta regresiva hasta la hora señalada del inicio del partido -las 16.00 hora argentina o 19.00 hora GMT-, la mayoría aprovecha a calmar la ansiedad abocándose en los preparativos para el momento de ver el decisivo encuentro.

"Vine a comprar carne para hacer un asado para almorzar en familia y relajarnos. Estamos con mucho nerviosismo y estrés", confiesa a EFE Ulises Tokman, de compras en una feria (mercado callejero) del barrio capitalino de Parque Saavedra.

Tokman verá el partido en su casa con sus familiares y su novia: "Vamos a hacer una juntada familiar para estar juntos en la desgracia o en la alegría", cuenta.

Con familiares o amigos, en los hogares, en bares o en sitios públicos con pantallas gigantes. Así se verá la gran final en la que Argentina puede atrapar su cuarta estrella mundialista.

Si el movimiento comercial ya se ve muy acotado por ser un domingo, está hoy más limitado por el partido, aunque locales de venta de alimentos y bebidas y vendedores callejeros de cornetas, camisetas y banderas albicelestes aprovechan la ocasión para las ventas de último minuto.

Mariela Gorsd madrugó este domingo. Vestida con la camiseta albiceleste, salió a comprar facturas (bollos dulces) para la merienda de esta tarde. Pero para el almuerzo pedirá comida a domicilio, "algo liviano porque nadie tiene hambre".

"Estoy con mucha ansiedad. Lo único que pasa por mi cabeza son las canciones para alentar a la selección. Al partido lo veremos en casa, con mis dos hijos 'perrunos', mi marido y mi mamá, tratando de ser positivos siempre. Pase lo que pase, esta selección es para la historia", recalca a EFE Mariela.

Javier Vicente también fue de compras a la feria del barrio para la comida de este domingo. Los preparativos para "esta gran final" los vive, según cuenta, "con esa adrenalina previa a los grandes acontecimientos".

"De todos modos, yo creo que ya estamos hechos: la final fue con Inglaterra, y hoy vivimos de otra manera esta gran final con España. La vivimos como un espectáculo de dos grandes selecciones que van a dirimir en el terreno de juego quién es la mejor de este momento en el fútbol mundial", señala a EFE Vicente.

Banderas con los colores de Argentina decoran los balcones de las casas y los comercios de todo tipo también lucen decoraciones alusivas a la Albiceleste.

Las grandes cadenas de supermercados cerrarán sus puertas una hora antes del inicio del partido y muchas iglesias han suspendido la celebración vespertina de la misa dominical.

En Buenos Aires y su periferia habrá transporte público de ómnibus con el cronograma habitual para domingos y festivos, aunque la frecuencia se reducirá aún más durante el partido.

Muchos centros culturales y museos estarán abiertos hasta dos horas antes del inicio del partido, mientras que el Teatro Nacional Cervantes y el Palacio Libertad -cercano a la sede del Ejecutivo argentino- permanecerán cerrados este domingo, según confirmaron a EFE fuentes oficiales.