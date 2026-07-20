Nacionales
20 de julio de 2026 a la - 09:15

Fuertes vientos derribaron un árbol, que al caer mató a una madre y su bebé

Los fuertes vientos derribaron árboles, uno de ellos provocó la muerte de dos personas.
Los fuertes vientos derribaron árboles, uno de ellos provocó la muerte de dos personas.

Una mujer y su hijo de 1 año y tres meses, de la comunidad Takuarita de la ciudad de Sgto. José Félix López, Concepción, murieron ayer aplastados por un árbol que fue derribado por el fuerte viento norte que azotó la zona.

Las víctimas fatales son Rosana Benítez Gómez, de 22 años de edad, y Gabriel Demoises Franco Benítez de 1 año y 3 meses de edad.

Según el reporte policial, se tuvo conocimiento del caso tras la llamada de Florencio Garcete, cacique de la comunidad indígena Takuarita, quien manifestó que un adulto y una criatura fallecieron tras ser aplastados por un árbol caído consecuencia de los vientos fuertes.

Efectivos policiales llegaron al lugar ubicado a 30 kilómetros de la ciudad donde encontraron a los fallecidos sobre una mesa de madera.

El doctor Richar Ruiz Díaz, médico de guardia del puesto de salud local, diagnosticó a los fallecidos y el hecho fue comunicado a la Unidad Fiscal Nº 7 a cargo de la Agente Fiscal Abg. Juana María del Puerto, quien dispuso que los cuerpos sean entregados a la madre y abuela de las víctimas Mirian Gómez.

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Según las averiguaciones realizadas con la abuela, Rosana Benítez estaba de visita y se encontraban preparando el almuerzo debajo de un árbol y tras las fuertes ráfagas de viento, un árbol de la especie Samu’u, cayó al costado de su cocina donde las ramas alcanzaron a la mujer y a su hijo, siendo aplastados y perdiendo la vida en el momento.

Así también otra menor de 5 años, sobrina de la dueña de la casa, sufrió lesiones leves y fue atendida por el Dr. Richar Ruiz quien la diagnostico con “lesión muscular a nivel cromio clavicular”. Todos los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Publico.