Fuertes vientos derribaron un árbol, que al caer mató a una madre y su bebé

Las víctimas fatales son Rosana Benítez Gómez, de 22 años de edad, y Gabriel Demoises Franco Benítez de 1 año y 3 meses de edad.

Según el reporte policial, se tuvo conocimiento del caso tras la llamada de Florencio Garcete, cacique de la comunidad indígena Takuarita, quien manifestó que un adulto y una criatura fallecieron tras ser aplastados por un árbol caído consecuencia de los vientos fuertes.

Efectivos policiales llegaron al lugar ubicado a 30 kilómetros de la ciudad donde encontraron a los fallecidos sobre una mesa de madera.

El doctor Richar Ruiz Díaz, médico de guardia del puesto de salud local, diagnosticó a los fallecidos y el hecho fue comunicado a la Unidad Fiscal Nº 7 a cargo de la Agente Fiscal Abg. Juana María del Puerto, quien dispuso que los cuerpos sean entregados a la madre y abuela de las víctimas Mirian Gómez.

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Según las averiguaciones realizadas con la abuela, Rosana Benítez estaba de visita y se encontraban preparando el almuerzo debajo de un árbol y tras las fuertes ráfagas de viento, un árbol de la especie Samu’u, cayó al costado de su cocina donde las ramas alcanzaron a la mujer y a su hijo, siendo aplastados y perdiendo la vida en el momento.

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Así también otra menor de 5 años, sobrina de la dueña de la casa, sufrió lesiones leves y fue atendida por el Dr. Richar Ruiz quien la diagnostico con “lesión muscular a nivel cromio clavicular”. Todos los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Publico.